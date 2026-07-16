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Дрони СБУ уразили танкери «тіньового флоту» Росії «Louise 1» та «Banda» у Чорному морі

По суднах відпрацювали морські дрони СБУ «Мамай».

Дрони СБУ уразили танкери «тіньового флоту» Росії «Louise 1» та «Banda» у Чорному морі
Уражені два танкери тіньового флоту
Фото: Скріншот відео СБУ

Служба безпеки України у взаємодії із Військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери «Louise 1» та «Banda», які входять до складу «тіньового флоту» Росії. По суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ «Мамай».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Танкер «Louise 1» задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.

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Танкер «Banda» також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.

У спецслужбі розповіли, що під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них: стріляла з кулеметів та скидала бомби, але безрезультатно.

«Ураження суден «тіньового флоту» – це системне позбавлення кремля грошей на війну. Саме ці танкери, всупереч міжнародним санкціям, перевозять російську нафту й наповнюють бюджет держави-агресора мільярдами доларів. Тому кожен удар по «тіньовому флоту» – це прямий удар по здатності рф продовжувати агресію. А кожне таке судно, як елемент воєнної машини рф, є законною ціллю», – додали там. 

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