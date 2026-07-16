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Росіяни вночі завдали комбінованого удару. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей

Зафіксували влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях. 

Росіяни вночі завдали комбінованого удару. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей
Фото: Генштаб

У ніч на 16 липня російська армія завдала комбінованого удару по території України, запустивши ракети різних типів, зокрема балістичні, та безпілотники. Зафіксували влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях. 

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 16 липня (з 18:00 15 липня) ворог атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 4 крилатими ракетами Х-22/32 з акваторії Чорного моря, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Також бив 5 баражуючими боєприпасами типу «Бандероль» та 146 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово у РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни», – розповіли у Повітряних силах. 

Зафіксували влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 16 липня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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