У Сумській громаді через атаки РФ загинули люди. Сьогодні там День жалоби

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Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 26 населених пунктів Сумської області. Троє людей загинули, понад тридцять – травмовані. У Сумській громаді сьогодні, 16 липня, День жалоби.

Про це повідомили обласна поліція та в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБом загинули троє людей: чоловіки віком 54, 77 років і 75-річна жінка. Постраждали 21 людина, зокрема двоє дітей: 16-річний хлопець та 17-річна дівчина. Також травмовані чоловіки віком від 39 до 70 років; жінки віком від 32 до 75 років.

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«Унаслідок вчорашньої російської атаки керованими авіабомбами по Сумській міській громаді ми втратили наших земляків. У зв’язку з цією трагедією 16 липня в Сумській міській територіальній громаді оголошено Днем жалоби», – написав Кобзар.

Внаслідок влучання ворожого дрона поранений 64-річний чоловік та 60-річна жінка.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримали чоловіки віком 61, 79 років і 71-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранення отримали чоловіки віком 19 та 63 роки, внаслідок влучання БпЛА в будинок - чоловіки віком 54, 57 і 59 років.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (воєнні злочини). Слідство триває.