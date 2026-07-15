Головне за середу, 15 липня: удар КАБами по Сумах, 235 бойових зіткнень, нові кандидати в урядовці

Бойові дії на Донеччині, 235 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1603-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ворог завдав шістьох ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури. Як зазначив Григоров, в епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Згодом він уточнив, що внаслідок удару російського КАБ по Сумах загинули троє людей, 17 – постраждали. Серед них – 16-річний хлопець.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 липня на фронті від початку доби відбулося 235 бойових зіткнень.

Реклама

Найгарячіше на Покровському напрямку, там зафіксували 32 ворожі атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 липня – в новині.

Російські окупанти вдарили по одному із районів Запоріжжя, а також критичній інфраструктурі області.

За оновленими даними від ОВА, внаслідок атаки загинули три людини, п'ятнадцятьох поранено.

Більше інформації – в новині.

На засіданні фракції «Слуга народу» увечері 15 липня обговорили кандидатів на посади в оновленому уряді, який може очолити нинішній голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «Слуга народу» за підсумками зустрічі з президентом.

За інформацією співрозмовників зі «Слуги», на своїх посадах, найімовірніше, залишаться міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр молоді та спорту Матвій Бідний і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Денис Шмигаль залишиться першим віцепрем'єром – міністром енергетики, як і Тетяна Бережна – віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури.

Реклама

Водночас у складі уряду очікується низка змін. Яких саме – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією «Слуга народу» аргументував кадрові рішення щодо нового уряду, зокрема звільнення міністра оборони Михайла Федорова, який не буде міністром у новому Кабміні.

Про це LB.ua розповіли джерела у фракції за підсумками засідання, яке тривало понад годину. Самого Федорова на зустрічі не було.

За словами джерел, президент всіляко намагався згладити факт звільнення Федорова. «Було підкреслено, що не розстаємося, в команді, інший напрямок і так далі. Причини звільнення були максимально переконливо аргументовані. Перманентний конфлікт з армією, якщо коротко», – зазначив співрозмовник.

Сам Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України та підбив підсумки своєї роботи.

Подробиці – в новині.

Увечері стало відомо, що До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він також зазначив, що парламент розгляне подання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!