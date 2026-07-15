Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

ЦПД попереджає про нову хвилю фейків щодо "індійських мігрантів" в Україні

Російська пропаганда знову поширює дезінформацію для розпалювання ворожнечі навколо теми міграції в Україні.

ЦПД попереджає про нову хвилю фейків щодо "індійських мігрантів" в Україні
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про продовження російської інформаційної операції, спрямованої на розпалювання ворожнечі навколо теми міграції в Україні.

Про це розповідає ЦПД.

За даними Центру, у соціальних мережах поширюють нову хвилю фейкових відео, у яких нібито "індійські мігранти" розповідають про своє життя в Україні. У цих роликах персонажі заявляють про високі зарплати, хизуються стосунками з українками та дякують Президенту України за "запрошення" до країни.

Реклама

У ЦПД наголосили, що всі ці відео створені за допомогою технологій штучного інтелекту та не мають жодного стосунку до реальних подій.

За оцінкою Центру, головна мета поширення такого контенту – спровокувати ксенофобські настрої, посіяти недовіру та штучно загострити суспільну напругу в Україні.

У ЦПД також нагадали, що раніше вже фіксували аналогічні інформаційні кампанії, пов'язані з темою мігрантів. 

У відомстві зазначають, що подібні дезінформаційні хвилі є частиною системної діяльності російської пропаганди, спрямованої на внутрішню дестабілізацію українського суспільства.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies