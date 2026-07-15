ЦПД попереджає про нову хвилю фейків щодо "індійських мігрантів" в Україні

Російська пропаганда знову поширює дезінформацію для розпалювання ворожнечі навколо теми міграції в Україні.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про продовження російської інформаційної операції, спрямованої на розпалювання ворожнечі навколо теми міграції в Україні.

Про це розповідає ЦПД.

За даними Центру, у соціальних мережах поширюють нову хвилю фейкових відео, у яких нібито "індійські мігранти" розповідають про своє життя в Україні. У цих роликах персонажі заявляють про високі зарплати, хизуються стосунками з українками та дякують Президенту України за "запрошення" до країни.

Реклама

У ЦПД наголосили, що всі ці відео створені за допомогою технологій штучного інтелекту та не мають жодного стосунку до реальних подій.

За оцінкою Центру, головна мета поширення такого контенту – спровокувати ксенофобські настрої, посіяти недовіру та штучно загострити суспільну напругу в Україні.

У ЦПД також нагадали, що раніше вже фіксували аналогічні інформаційні кампанії, пов'язані з темою мігрантів.

У відомстві зазначають, що подібні дезінформаційні хвилі є частиною системної діяльності російської пропаганди, спрямованої на внутрішню дестабілізацію українського суспільства.