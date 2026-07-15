Сили спецоперацій підтвердили ураження Балаклавської ТЕС у тимчасово окупованому Севастополі

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Сили спеціальних операцій ЗСУ у співпраці із Рухом опору та підрозділами Deep Strike уразили Балаклавську теплоелектростанцію в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє пресцентр ССО ЗСУ.

Ураження по Балаклавській ТЕС було завдано в ніч на 14 липня.

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Внаслідок атаки пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з газових турбін Siemens SGT5-2000E.

У Силах спецоперацій відзначають, що відновлювальні роботи насосного обладнання можуть тривати від двох до п'яти місяців.

Балаклавська ТЕС є одним із ключових енергетичних об'єктів окупованого Криму. Разом із Таврійською ТЕС у Сімферополі вона забезпечує основну частину генерації електроенергії на півострові.

У ССО додають, що стабільне електропостачання має критичне значення для функціонування військової інфраструктури РФ у Криму, зокрема вузлів зв'язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, ремонтних підприємств, Чорноморського флоту та військових аеродромів.

Ураження об'єктів енергетичної інфраструктури на окупованому півострові може суттєво вплинути на логістичне забезпечення та бойові спроможності російських військ.