Також вдарили по тіньовому флоту.

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Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Силами оборони нафтопереробного заводу в Башкартостані. Він розташований на відстані близько 1300 км від фронту.

Президент подякував Силам спеціальних операцій і СБУ за влучність. Також є ураження в Краснодарському країн – там відпрацювали Сили безпілотних систем, ГУР і СБУ.

«У Краснодарському регіоні воїни СБС, ГУР і СБУ завдали удару по Афіпському НПЗ. Відстань – близько 400 кілометрів від лінії фронту», – сказав він.

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Є результати і в мідлстрайках: у Геленджику атакували патрульний корабель і танкер тіньового флоту на відстані 430 км. Також були успішні відпрацювання по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі.

Our warriors continue imposing long-range sanctions on Russian enterprises and facilities fueling the war.



An oil refinery was hit in Bashkortostan, approximately 1,300 kilometers from the front line. I thank the units of the Special Operations Forces of the Armed Forces of… pic.twitter.com/VCxzM55GL0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2026

Нині командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про атаку на 11 танкерів тіньового флоту Росії. Такі удари СБС проводять щодня.

«+11 за ніч 14 липня. 116 суден за 9 діб впольовано Птахами СБС у Азовському морі у межах операції “МоЛоЧКа”: 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир.Тіньовий флот анорексує, але має зникнути, як вид», – прокоментував він.