Киян попереджають про фейкові листи від Міненерго

Людей залякують тим, що за їхніми адресами нібито виявлено “критичну розбіжність між розподіленою та облікованою потужністю”.

У Центрі протидії дезінформації попередили про фейкові листи на електронні адреси киян від імені Міненерго й Державної інспекції енергетичного нагляду.

Зловмисники залякують споживачів тим, що за їхніми адресами нібито виявлено “критичну розбіжність між розподіленою та облікованою потужністю”.

При цьому в повідомленнях наголошують, що цей інцидент уже кваліфіковано як несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку або використання несертифікованого обладнання.

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Як повідомили Центру в Міністерстві енергетики України, ці повідомлення є підробкою. Міненерго не має повноважень здійснювати такі перевірки і ніколи не розсилає подібні листи, а Держенергонагляд не проводив жодного дистанційного аналізу балансу споживання.

“Мета шахраїв – залякати громадян, посіяти паніку й створити соціальну напругу в суспільстві. Окрім психологічного тиску, такі листи можуть містити шкідливі гіперпосилання для викрадення персональних даних”, – зазначили у ЦПД.

У разі отримання такого листа, людей закликають у жодному разі не переходити за посиланнями та звернутися для перевірки до свого оператора системи розподілу (обленерго), на гарячу лінію Міненерго або Держенергонагляду.