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Киян попереджають про фейкові листи від Міненерго

Людей залякують тим, що за їхніми адресами нібито виявлено “критичну розбіжність між розподіленою та облікованою потужністю”. 

Киян попереджають про фейкові листи від Міненерго
Фото: dnipro.tv

У Центрі протидії дезінформації попередили про фейкові листи на електронні адреси киян від імені Міненерго й Державної інспекції енергетичного нагляду.

Зловмисники залякують споживачів тим, що за їхніми адресами нібито виявлено “критичну розбіжність між розподіленою та облікованою потужністю”. 

При цьому в повідомленнях наголошують, що цей інцидент уже кваліфіковано як несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку або використання несертифікованого обладнання.

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Як повідомили Центру в Міністерстві енергетики України, ці повідомлення є підробкою. Міненерго не має повноважень здійснювати такі перевірки і ніколи не розсилає подібні листи, а Держенергонагляд не проводив жодного дистанційного аналізу балансу споживання. 

“Мета шахраїв – залякати громадян, посіяти паніку й створити соціальну напругу в суспільстві. Окрім психологічного тиску, такі листи можуть містити шкідливі гіперпосилання для викрадення персональних даних”, – зазначили у ЦПД.

У разі отримання такого листа, людей закликають у жодному разі не переходити за посиланнями та звернутися для перевірки до свого оператора системи розподілу (обленерго), на гарячу лінію Міненерго або Держенергонагляду.

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