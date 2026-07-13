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Росія поширює фейки про дефіцит пального у прифронтових областях України, – ЦПД

Російська пропаганда поширює фейкові відео про нібито "катастрофічний дефіцит пального". 

Росія поширює фейки про дефіцит пального у прифронтових областях України, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда продовжує масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на деморалізацію жителів прифронтових регіонів України, поширюючи фейкові відео про нібито "катастрофічний дефіцит пального". 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у соцмережах поширюють сфальсифіковані ролики, які нібито демонструють багатокілометрові черги на автозаправних станціях у Сумах, Харкові та Чернігові.

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У Центрі зазначили, що перевірка найпоширеніших відео виявила їхню фальсифікацію. Зокрема, відео, яке видають за чергу на АЗС у Сумах, насправді є роликом із TikTok, опублікованим ще у квітні 2024 року, до якого додали фейкове озвучення. 

Відеозаписи про нібито черги в Харкові та Чернігові вперше з'явилися у травні 2022 року й стосувалися ситуації в Києві.

У ЦПД наголосили, що мета цієї інформаційної операції – посіяти страх, паніку та зневіру серед жителів прифронтових територій, а також штучно перебільшити наслідки російських ударів по АЗС.

У Центрі додали, що такими вкидами російська пропаганда також намагається відвернути увагу від реальних проблем із забезпеченням пальним у самій Росії.

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