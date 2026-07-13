Російська пропаганда продовжує масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на деморалізацію жителів прифронтових регіонів України, поширюючи фейкові відео про нібито "катастрофічний дефіцит пального".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у соцмережах поширюють сфальсифіковані ролики, які нібито демонструють багатокілометрові черги на автозаправних станціях у Сумах, Харкові та Чернігові.

Реклама

У Центрі зазначили, що перевірка найпоширеніших відео виявила їхню фальсифікацію. Зокрема, відео, яке видають за чергу на АЗС у Сумах, насправді є роликом із TikTok, опублікованим ще у квітні 2024 року, до якого додали фейкове озвучення.

Відеозаписи про нібито черги в Харкові та Чернігові вперше з'явилися у травні 2022 року й стосувалися ситуації в Києві.

У ЦПД наголосили, що мета цієї інформаційної операції – посіяти страх, паніку та зневіру серед жителів прифронтових територій, а також штучно перебільшити наслідки російських ударів по АЗС.

У Центрі додали, що такими вкидами російська пропаганда також намагається відвернути увагу від реальних проблем із забезпеченням пальним у самій Росії.