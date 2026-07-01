Розвідка: російська влада приховує масштаби паливної кризи

Російська влада заборонила публікувати оперативні дані про зростання цін на бензин і дизпаливо.

У Росії продовжує загострюватися паливна криза. На цьому тлі уряд РФ заборонив публікувати оперативні дані про зростання цін на бензин і дизельне пальне з розбивкою за регіонами та марками пального.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією СЗРУ, останній оприлюднений звіт зафіксував найбільше тижневе зростання цін на пальне за останні 20 років. Після цього російська влада закрила доступ до відповідної статистики.

Реклама

Кризу вже відчуває не лише автомобільний транспорт. Через дефіцит пального «Восточно-Сибирское речное пароходство», яке обслуговує 17 маршрутів в Іркутській області, скоротило кількість рейсів і підвищило вартість квитків.

Особливо гостра ситуація склалася в Іркутській області, де дефіцит бензину спричинив подорожчання громадського транспорту. Місцева влада запровадила режим підвищеної готовності та контролює ситуацію на автозаправках, намагаючись боротися зі спекуляцією. Аналогічний режим діє також у Забайкаллі та Пензенській області.

У Самарській області, за даними розвідки, на АЗС уже кілька днів діє обмеження — не більше 40 літрів бензину на один автомобіль. Водночас депутати регіону відмовилися навіть офіційно розглядати питання паливної кризи.

Читайте також У червні Сили оборони уразили 11 російських НПЗ і 8 підприємств ВПК

СЗРУ також повідомляє про погіршення якості пального. Через дефіцит влада дозволила виробництво бензину за застарілим стандартом «Євро-3», що вже призводить до масових поломок сучасних автомобілів.

Дефіцит пального дедалі частіше стає причиною конфліктів на автозаправках. У деяких регіонах Росії фіксують бійки в чергах за бензином, а в Бєлгородській області через нестачу пального почали продавати самі АЗС.

За даними української розвідки, ціни на бензин у Росії вперше перевищили 100 рублів за літр. На чорному ринку в Іркутську літр пального коштує до 300 рублів, а в Читі — 500–600 рублів.

На тлі паливної кризи росіяни дедалі частіше відмовляються від автомобілів. За інформацією СЗРУ, у червні продажі велосипедів у країні зросли на 131%.