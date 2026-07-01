В Іспанії понад 1000 людей померли через спеку

Це найбільша кількість смертей, пов'язаних зі спекою в червні з 2015 року.

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В Іспанії понад 1000 людей померли від причин, пов'язаних зі спекою, повідомляє DW.

Країна зафіксувала найспекотнішу першу половину року за всю історію спостережень, повідомили чиновники в середу.

Іспанський Інститут охорони здоров'я імені Карлоса III у звіті повідомив, що під час хвилі спеки у червні було зареєстровано щонайменше 1028 смертей, пов'язаних зі спекою.

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Це удвічі більше ніж 407 смертей, зареєстрованих у червні 2025 року. Це також була найбільша кількість смертей, пов'язаних зі спекою в червні з 2015 року.

На піку спеки 23 червня впливу небезпечних для здоров'я температур зазнали 35,7 мільйона людей –майже 73% населення Іспанії.

Національне метеорологічне агентство Іспанії Aemet, що цьогорічний червень був другим найспекотнішим червнем за всю історію спостережень у країні, із середньою температурою на 3,2 градуса Цельсія вище норми.

Аномальна спека у всій Європа

Нещодавня спека, яка охопила більшу частину Європи, була найсильнішою за всю історію спостережень на континенті.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що через спеку в Європі вже загинули понад 1300 людей, і ця кількість може зрости.

Екстремальна спека і температури вище 40 градусів Цельсія побили історичні температурні рекорди в кількох європейських країнах, зокрема Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. У Франції було зафіксовано найвищі нічні температури.