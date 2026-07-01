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Нетаньягу відвідав окупований південь Лівану і заявив, що Ізраїль поки не збирається звідси йти

За його словами, ізраїльські війська залишатимуться тут, доки загрозу не усунено.

Нетаньягу відвідав окупований південь Лівану і заявив, що Ізраїль поки не збирається звідси йти
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у вівторок, 30 червня, відвідав окуповану ізраїльськими військами територію Лівану та заявив військовим: "Ми наполягаємо, що не залишимо південь Лівану, доки загрозу не усунено".

Як зазначає Reuters, це перший візит Нетаньягу на окуповану територію з моменту укладення минулої п'ятниці за посередництва США безпекової угоди між Ізраїлем і Ліваном, за якою Ізраїль має передати ліванській армії дві буферні зони.

«І доки "Хезболла" залишається тут озброєною та погрожує нам, ми також залишатимемося тут», – додав прем'єр.

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За словами Нетаньягу, ізраїльська армія від початку війни у березні знищила близько 9 000 бойовиків "Хезболли", тоді як в арсеналі угруповання залишається приблизно 12 000 ракет. 

Контекст

Ізраїль заявляв, що хоче створити буферну зону на кордоні Лівану і його території. Бойові дії в Лівані не припинялися навіть під час оголошеного навесні перемир'я між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого. 27 червня Ліван та Ізраїль підписали рамкову угоду для зниження напруги на кордоні, але наступного ж дня Ізраїль завдав удару дроном

Рамкова угода, досягнута у Вашингтоні, передбачає виведення ізраїльських військ із району на південь від річки Літані та передачу контролю над цією територією виключно ліванській армії. Водночас ізраїльським силам дозволено залишатися в розширеній зоні безпеки на півдні Лівану.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові отримали наказ готуватися до тривалого перебування в зоні безпеки, яка простягається приблизно на 10 кілометрів углиб ліванської території.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, від початку нинішнього етапу бойових дій у країні загинули щонайменше 4192 людини, понад 11,6 тисячі отримали поранення, а понад 1,2 мільйона були змушені залишити свої домівки. Ізраїль повідомляє про загибель 36 своїх військових і чотирьох цивільних по обидва боки кордону.

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