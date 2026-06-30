Вступ Чорногорії до ЄС коштуватиме менше, ніж склянка кави, - Politico

Вступ Чорногорії до Європейського Союзу обійдеться спільноті у 3 млрд євро в рамках наступного бюджету блоку, тобто менше ніж по одному євро на кожного платника податків у країнах ЄС.
Про це пише видання Politico з посиланням на Єврокомісію.
"Вступ Чорногорії до Європейського Союзу коштуватиме 3 мільярди євро в рамках наступного бюджету блоку", - йдеться в повідомленні.
Як очікується, Чорногорія приєднається до ЄС у 2028 році, отримуватиме субсидії для фермерів та регіональні виплати з центрального грошового фонду ЄС.
"Це коштуватиме приблизно по 1 євро додатково для кожного платника податків ЄС протягом наступного бюджетного циклу з 2028 до 2034 року", - сказав високопосадовець Європейської комісії на умовах анонімності.
"Це - як дуже дешева склянка кави", – додав він.
Зазначається, що наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трлн євро, що набуде чинності на початку 2028 року, доведеться поповнити, щоб покрити витрати, пов’язані з приєднанням нових членів.
Єврокомісія опублікувала свою фінансову пропозицію щодо вступу Чорногорії до ЄС сьогодні, 30 червня. Тепер вона має бути погоджена всіма країнами-членами до початку переговорів із Брюсселем.
- У квітні посли країн ЄС у Брюсселі схвалили рішення про початок розробки договору про вступ Чорногорії до Євросоюзу. Таким чином країна наблизилась до того , щоб стати 28-м учасником об'єднання.
- В ЄС вважають, що вступ Чорногорії до ЄС у 2028 році цілком реальний.