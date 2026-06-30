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Вступ Чорногорії до ЄС коштуватиме менше, ніж склянка кави, - Politico

Єврокомісія опублікувала свою фінансову пропозицію щодо вступу Чорногорії до ЄС/ 

Вступ Чорногорії до ЄС коштуватиме менше, ніж склянка кави, - Politico

Вступ Чорногорії до Європейського Союзу обійдеться спільноті у 3 млрд євро в рамках наступного бюджету блоку, тобто менше ніж по одному євро на кожного платника податків у країнах ЄС.

Про це пише видання Politico з посиланням на Єврокомісію.

"Вступ Чорногорії до Європейського Союзу коштуватиме 3 мільярди євро в рамках наступного бюджету блоку", - йдеться в повідомленні.

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Як очікується, Чорногорія приєднається до ЄС у 2028 році, отримуватиме субсидії для фермерів та регіональні виплати з центрального грошового фонду ЄС.

"Це коштуватиме приблизно по 1 євро додатково для кожного платника податків ЄС протягом наступного бюджетного циклу з 2028 до 2034 року", - сказав високопосадовець Європейської комісії на умовах анонімності.

"Це - як дуже дешева склянка кави", – додав він.

Зазначається, що наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трлн євро, що набуде чинності на початку 2028 року, доведеться поповнити, щоб покрити витрати, пов’язані з приєднанням нових членів.

Єврокомісія опублікувала свою фінансову пропозицію щодо вступу Чорногорії до ЄС сьогодні, 30 червня. Тепер вона має бути погоджена всіма країнами-членами до початку переговорів із Брюсселем.

  • У квітні посли країн ЄС у Брюсселі схвалили рішення про початок розробки договору про вступ Чорногорії до Євросоюзу. Таким чином країна наблизилась до того , щоб стати 28-м учасником об'єднання.
  • В ЄС вважають, що вступ Чорногорії до ЄС у 2028 році цілком реальний. 
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