Чеський ультраправий націоналістичний коаліційний вий рух «Свобода і пряма демократія» (SPD) виступає за те, щоб позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Чехії — Ордена Білого Лева.

Представник фракції SPD Їндржих Райхл заявив, що Чехія має наслідувати приклад Польщі і рух планує просувати в урядовій коаліції ініціативу, щоб Палата депутатів Чехії офіційно запропонувала президенту Петеру Павелу скасувати нагородження, пишуть Ceske Noviny.

Чеський політик також образливо висловився про УПА і повторив фейки російської та польської пропаганди про український визвольних рух.

Пропозиція SPD отримала жорстку критику з боку опозиційних політиків. Депутат від християнських демократів (KDU-ČSL) Бенджамін Чинчила висловив сподівання, що партнери по коаліції з руху ANO та партії (Motoristé) матимуть «достатньо розуму», щоб не підтримувати цю ініціативу, і запевнив, що його політсила виступить категорично проти. Його колега по партії Вацлав Платенік назвав пропозицію «боягузливою підлістю, яка точно відображає стиль роботи SPD».

Голова руху STAN Віт Ракушан розкритикував діяльність SPD, зазначивши, що вся їхня політика зводиться до «знімання прапорів та відбирання нагород, що супроводжується ненависницькою риторикою». За його словами, до влади рух повернувся лише завдяки прем'єр-міністру Андрею Бабішу.

У свою чергу, заступник голови партії TOP Марек Женішек іронічно додав, що замість відбирання ордена у Зеленського варто було б перевірити дієздатність представників SPD, оскільки їхні інструкції «приходять прямо з Москви, а вони їх лише слухняно відтворюють».