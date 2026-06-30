В МЗС розповіли деталі про вибух в Монако: українські дипломати працюють на місці події

Посольство України у Франції (в межах зони відповідальності якого перебуває Князівство Монако) надіслало запити до місцевих компетентних органів після появи повідомлень про вибух.
Про це повідомила пресслужба МЗС України і розповіла деталі.
За попередніми даними, близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом - вибухнув рюкзак, який вона залишила на місці події.
Наразі триває розшук підозрюваного, а прокуратура Монако розпочала розслідування. Кваліфікація події уточнюється.
"За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб — члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", - йдеться в повідомленні.
Наразі Посольство встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами. На місці події перебувають українські дипломати.
- Раніше ЗМІ повідомили, що внаслідок вчорашнього вибуху в Монако імовірно постраждала сімʼя дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.
- Єрмолаєв є громадянином Кіпру із 2017 року. Від 2023 року він підпадав під санкції на 10 років, які передбачають блокування активів та припинення фінансової діяльності. За інформацією українського Forbes, у 2020 році статки Єрмолаєва оцінювались у 220 млн дол. Водночас у листопаді 2021 року його статки оцінювали у 173 млн доларів.
- Єрмолаєв був власником групи "Алеф", яка будувала у Дніпрі найвищу будівлю України, комплекс "Брама".