В МЗС розповіли деталі про вибух в Монако: українські дипломати працюють на місці події

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Посольство України у Франції (в межах зони відповідальності якого перебуває Князівство Монако) надіслало запити до місцевих компетентних органів після появи повідомлень про вибух.

Про це повідомила пресслужба МЗС України і розповіла деталі.

За попередніми даними, близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом - вибухнув рюкзак, який вона залишила на місці події.

Наразі триває розшук підозрюваного, а прокуратура Монако розпочала розслідування. Кваліфікація події уточнюється.

"За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб — члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", - йдеться в повідомленні.

Наразі Посольство встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами. На місці події перебувають українські дипломати.