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В МЗС розповіли деталі про вибух в Монако: українські дипломати працюють на місці події

Наразі триває розшук підозрюваного. 

В МЗС розповіли деталі про вибух в Монако: українські дипломати працюють на місці події
На місці вибуху
Фото: nicematin.com

Посольство України у Франції (в межах зони відповідальності якого перебуває Князівство Монако) надіслало запити до місцевих компетентних органів після появи повідомлень про вибух. 

Про це повідомила пресслужба МЗС України і розповіла деталі.

За попередніми даними, близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом - вибухнув рюкзак, який вона залишила на місці події.

Наразі триває розшук підозрюваного, а прокуратура Монако розпочала розслідування. Кваліфікація події уточнюється.

"За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб — члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", - йдеться в повідомленні. 

Наразі Посольство встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами. На місці події перебувають українські дипломати.

  • Раніше ЗМІ повідомили, що внаслідок вчорашнього вибуху в Монако імовірно постраждала сімʼя дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.
  • Єрмолаєв є громадянином Кіпру із 2017 року. Від 2023 року він підпадав під санкції на 10 років, які передбачають блокування активів та припинення фінансової діяльності. За інформацією українського Forbes, у 2020 році статки Єрмолаєва оцінювались у 220 млн дол. Водночас у листопаді 2021 року його статки оцінювали у 173 млн доларів. 
  • Єрмолаєв був власником групи "Алеф", яка будувала у Дніпрі найвищу будівлю України, комплекс "Брама". 
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