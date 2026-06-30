Головне за ніч та ранок вівторка, 30 червня: майже 230 боєзіткнень, дрони на Москву, теракт у Монако, стрілянина в Німеччині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 227 зіткнень.

Найбільше – на Гуляйпільському (31 ворожа атака) та Словʼянському (23 штурмові дії) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та три склади матеріально-технічного забезпечення.

Реклама

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1350 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 403 550 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі зафіксували влучання 13 російських дронів у 10 місцях, уламки впали на двох локаціях.

Загалом Росія запустила 154 безпілотники.

Докладніше – в новині.

Москву з учорашнього вечора атакували дрони.

Мер Сєргєй Собянін повідомив про збиття першого безпілотника о 20:24 за київським часом. Після цього до опівночі він прозвітував про збиття ще чотирьох БпЛА. А після опівночі він повідомив, що ППО міста збила ще 56 дронів.

Реклама

У Єгоровську РЕБ спрямував дрон на будівлю, повідомив OSINT-канал Exilenova+.

Згідно з повідомленнями, вночі дрони атакували район морського порту в Новоросійську. Також вибухи лунали в Тулі.

У польському уряді заявили, що блокуватимуть вступ України до Європейського Союзу, якщо наша держава не відмовиться від заходів вшанування борців за незалежність у минулому столітті, зокрема не припинить називати героєм провідника ОУН Степана Бандеру.

Як пише Polsat News, віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш пообіцяв, що Польща займатиме жорстку позицію щодо українського націоналістичного руху і не дозволить Україні пройти євроінтеграційні процеси, якщо не відбудеться відмова від використання ОУН та УПА як національних символів.

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", - підкреслив віцепрем'єр.

Докладніше – в новині.

У Монако в понеділок ввечері в житловому будинку стався вибух, внаслідок якого щонайменше троє українців отримали поранення, повідомляє Le Figaro з джерела в поліції.

За даними видання, троє жертв є членами однієї української родини. Двоє батьків, один з яких ймовірно є українським олігархом, перебувають у критичному стані, тоді як неповнолітній – у важкому, але стабільному.

Як пише Le Figaro, на камері відеоспостереження було видно, як чоловік клав рюкзак перед входом житлового будинку та втік. Поліція шукає нападника.

Реклама

"Українська правда" із посиланням на два джерела у бізнесових колах повідомила, що внаслідок вчорашнього вибуху у князівстві Монако імовірно постраждала сімʼя дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

"Ймовірно, це теракт. Наскільки мені відомо, це перший подібний випадок в історії князівства", – заявив голова уряду Монако Крістоф Мірман. Він також додав, що вибуховий пристрій, за попередніми даними, був начинений болтами та металевим дробом для збільшення сили ураження.

Вадим Єрмолаєв є громадянином Кіпру із 2017 року. Від 2023 року він підпадав під санкції на 10 років, які передбачають блокування активів та припинення фінансової діяльності.

Більше інформації – в новині.

У Німеччині у центрі для матерів і дітей застрелили шістьох людей, пише BBC.

У відкритті стрілянини підозрюють чоловіка, який перебував у суперечці щодо опіки над своєю маленькою донькою.

Жертви – чотири жінки та двоє чоловіків – були співробітниками закладу в північному місті Штаде, поблизу Гамбурга. Також кілька інших людей отримали поранення.

Тримісячна дитина стрілка та її мати перебували в офісі в той момент, але не постраждали.

Поліція затримала трьох людей, зокрема підозрюваного у стрілянині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!