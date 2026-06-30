Також атак зазнали Новоросійськ, Тула та окуповані Крим і Мелітополь.

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Російську столицю з учорашнього вечора атакують дрони. Мер Сєргєй Собянін повідомив про збиття першого безпілотника о 20:24 за київським часом.

Після цього до опівночі він прозвітував про збиття ще чотирьох БпЛА. А після опівночі він повідомив, що ППО міста збила ще 56 дронів.

Собянін додав, що фахівці працюють на місці падіння уламків.

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Враженнями про проліт дронів у соцмережах поділилися мешканці Підмосков'я. У Єгоровську РЕБ спрямував дрон на будівлю, повідомив OSINT-канал Exilenova+.

Згідно з повідомленнями, вночі дрони атакували район морського порту в Новоросійську. Також вибухи лунали в Тулі.

Контекст

У червні Сили оборони провели серію успішних атак на ворожу інфраструктуру в російській столиці. Москва, яка має сильнішу протиповітряну оборону, ніж більшість російських регіонів, зазнала кількох багатогодинних атак. Цілями був НПЗ.

Українська влада наголошувала, що пропонує ворогу завершити війну, але якщо атаки на Україну триватимуть, то битимуть по Москві.