Зеленський прокоментував удари по російських НПЗ: Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва

"Україна таким чином не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й змушує країну-агресора до миру".

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по Росії. Він нагадав, що після ударів Росії по Лаврі пообіцяв відповідь ворогу.

Про це він сказав в аудіокоментарі журналістам. Зеленський зазначив, що відповідь повинна бути сильною і справедливою.

Зеленський наголосив, що Україна таким чином не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й змушує країну-агресора до миру.

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"Незважаючи на три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати", – сказав він.

Президент наголосив, що Україна не хоче цієї війни, і всі це знають. Але якщо через ворога палатиме Україна – то палатиме й Москва.

"Час закінчити цю війну", – наголосив він.

Була зустріч на саміті G7, де всі партнери погодилися з тим, що Україна хоче завершити війну.

18 червня українські дрони повторно атакували Московський НПЗ, що забезпечує армію окупантів. Нинішня атака стала однією з наймасштабніших для столичного регіону РФ. Зафіксовано пожежі на нафтовому об'єкті. Уламки дронів пошкодили ТЦ і житлові будинки.

Раніше Москва протягом років повномасштабної війни зберігала високу захищеність протиповітряною обороною.