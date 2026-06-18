«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський прокоментував удари по російських НПЗ: Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва

"Україна таким чином не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й змушує країну-агресора до миру".

Зеленський прокоментував удари по російських НПЗ: Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по Росії. Він нагадав, що після ударів Росії по Лаврі пообіцяв відповідь ворогу. 

Про це він сказав в аудіокоментарі журналістам. Зеленський зазначив, що відповідь повинна бути сильною і справедливою. 

Зеленський наголосив, що Україна таким чином не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й змушує країну-агресора до миру.

Реклама

"Незважаючи на три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати", – сказав він.

Президент наголосив, що Україна не хоче цієї війни, і всі це знають. Але якщо через ворога палатиме Україна – то палатиме й Москва.

"Час закінчити цю війну", – наголосив він. 

Була зустріч на саміті G7, де всі партнери погодилися з тим, що Україна хоче завершити війну.

  • 18 червня українські дрони повторно атакували Московський НПЗ, що забезпечує армію окупантів. Нинішня атака стала однією з наймасштабніших для столичного регіону РФ. Зафіксовано пожежі на нафтовому об'єкті. Уламки дронів пошкодили ТЦ і житлові будинки.
  • Раніше Москва протягом років повномасштабної війни зберігала високу захищеність протиповітряною обороною.
  • Раніше, 15 червня, Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували країну з вечора 14 червня. Основним напрямком удару став Київ. У місті пошкоджено Києво-Печерську лавру: російський дрон влучив у дах Успенського собору на її території. Також удару зазнали Кіностудія Довженка та "Мистецький арсенал". Знищено інноваційний термінал "Нової пошти", вибито вікна в будівлі Вищого антикорупційного суду. Пошкоджено інші будівлі, зокрема — житлові багатоповерхівки та приватні будинки. У місті загинули п’ятеро людей, ще 34, з яких двоє дітей віком 5 та 6 років, постраждали. 
  • Того ж дня Зеленський відвідав пошкоджену Києво-Печерську лавру і пообіцяв Росії відповідь. На запитання журналіста, що б він сказав Владіміру Путіну після цієї атаки, він відповів: "А ми ще скажемо".
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies