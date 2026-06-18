У пункті пропуску “Краківець” прикордонники разом із митниками зупинили автомобіль, в якому намагалися незаконно ввезти в Україну цілу колекцію екзотичної фауни.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
В авто виявили 77 живих істот: павуків, плазунів та комах, які були розфасовані у пластикові контейнери.
Водій заявив, що це «передача» з Німеччини, яку він мав доставити до Чернівців для місцевого розводчика екзотичних тварин. Жодних дозвільних документів він не мав.
Усіх екзотичних жителів тераріумів передали у Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, де їм забезпечать відповідні умови утримання.