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На кордоні з Польщею в авто виявили 77 плазунів і комах

Це нібито була «передача» з Німеччини, яку він мав доставити до Чернівців для місцевого розводчика екзотичних тварин.

У пункті пропуску “Краківець” прикордонники разом із митниками зупинили автомобіль, в якому намагалися незаконно ввезти в Україну цілу колекцію екзотичної фауни.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

В авто виявили 77 живих істот: павуків, плазунів та комах, які були розфасовані у пластикові контейнери.

Водій заявив, що це «передача» з Німеччини, яку він мав доставити до Чернівців для місцевого розводчика екзотичних тварин. Жодних дозвільних документів він не мав.

Усіх екзотичних жителів тераріумів передали у Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, де їм забезпечать відповідні умови утримання.

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