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Міністерству оборони повернули 17 га земель у Дніпрі

Там розташоване військове містечко та об’єкти військової інфраструктури.

Міністерству оборони повернули 17 га земель у Дніпрі

Міністерству оборони України повернули земельну ділянку площею 17 га у Дніпрі, на якій розташоване військове містечко та об’єкти військової інфраструктури, що використовуються ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що у 2021 році під час інвентаризації земель державної власності цю територію безпідставно віднесли до земель лісогосподарського призначення та зареєстрували право постійного користування за ДП “Ліси України”, не отримавши обов’язкового погодження Міністерства оборони України.

З метою захисту інтересів держави спецпрокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати незаконну реєстрацію та повернути землю законному користувачу. Суд першої інстанції підтримав позицію прокурорів, а згодом її підтвердили апеляційний і касаційний суди.

Верховний Суд остаточно встановив, що спірна ділянка є землею оборони та не могла бути віднесена до іншої категорії без погодження Міністерства оборони України.

Наразі судове рішення виконано – 17 га земель оборони повернуто державі для використання за прямим призначенням в інтересах безпеки та обороноздатності України. Орієнтовна ринкова вартість повернутої ділянки становить майже 120 млн грн.

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