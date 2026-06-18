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Два райони Полтавської області зазнали атаки. Є знеструмлення

Енергетики працюють над відновленням. 

Два райони Полтавської області зазнали атаки. Є знеструмлення
Фото: pixabay

Уночі Росія атакувала два райони Полтавської області. Поранена одна людина. 

У Полтавському районі під удар потрапили промислове і приватне підприємства. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю, одна людина отримала травми, розповів голова ОВА Віталій Дяківнич. 

Потерпілого госпіталізували.

У цьому ж районі БпЛА влучили у приватний будинок та обʼєкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії. 

Миргородському районі унаслідок падіння БпЛА пошкоджено складські приміщення. У цих випадках обійшлося без травмованих", – сказав Дяківнич. 

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