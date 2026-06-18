Два райони Полтавської області зазнали атаки. Є знеструмлення

Уночі Росія атакувала два райони Полтавської області. Поранена одна людина.
У Полтавському районі під удар потрапили промислове і приватне підприємства. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю, одна людина отримала травми, розповів голова ОВА Віталій Дяківнич.
Потерпілого госпіталізували.
У цьому ж районі БпЛА влучили у приватний будинок та обʼєкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії.
"У Миргородському районі унаслідок падіння БпЛА пошкоджено складські приміщення. У цих випадках обійшлося без травмованих", – сказав Дяківнич.
- Вночі Повітряні сили попереджали про рух балістики на Полтаву і Київ. Працювала ППО.