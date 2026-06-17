Головне за середу, 17 червня: понад 200 боєзіткнень, атака на Сумщину, ураження танкера тіньового флоту

Бойові дії на Донеччині, 207 бойових зіткнень, ворожі обстріли, фейки щодо удару по Києво-Печерській лаврі. Яким запам’ятається 1575-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

За словами Президента, це була важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Президенти підсумували перемовини на саміті G7.

Докладніше – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 червня на фронті від початку доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 червня – в новині.

Сили оборони 16 червня і вночі 17 червня вразили низку військових та логістичних об'єктів ворога. В акваторії Чорного моря оборонці вдарили по танкеру тіньового флоту FINA A (IMO 9283306). Судно перебуває під санкціями Євросоюзу, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України, повідомили в Генштабі.

Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах російської федерації в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж – 62 002 одиниці", – розповіли в ГШ.

Під удари потрапили й об'єкти ворога, які він використовував для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України.

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Генштаб ЗСУ спростував заяви РФ про нібито удар по автобусу з дитячою командою на Брянщині.

У Генштабі наголошують, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували БпЛА по цілях на території Брянської області. Сили оборони України завдають ураження виключно по законних військових цілях РФ і не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

Ворожа армія атакувала сьогодні Шосткинську громаду Сумської області, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Є влучання безпілотників поблизу закладу освіти. Унаслідок удару загинув 57-річний чоловік. У момент удару він перебував неподалік місця влучання – їхав на велосипеді.

Попередньо ще двоє людей травмовані.

Російська армія вранці 17 червня завдала ударів по сортувальному хабу Нової пошти в Сумах. Ніхто з працівників не постраждав.

"За попередньою інформацією, на момент удару на території термінала було понад 13 тисяч відправлень загальною оголошеною вартістю понад 42 млн грн. Наразі триває оцінка пошкоджень та стану вантажів", – розповіли в компанії. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену вартість знищених і пошкоджених відправлень.

Росія не вперше атакує об'єкти пошти в різних регіонах.

Російська пропаганда продовжує ширити фейки в рамках масштабної дезінформаційної кампанії з метою зняти відповідальність з Москви за удар по Києво-Печерській лаврі 15 червня.

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Ворожі ресурси поширюють кадри, на яких фотографи нібито розміщують професійну апаратуру поблизу Києво-Печерської лаври незадовго до обстрілу, а потім буцімто фіксують пожежу в святині.

“Насправді ці зображення – підробка. Результати аналізу знімків спеціальними сервісами з розпізнавання ШІ-контенту засвідчили, що вони були згенеровані за допомогою штучного інтелекту”, – зазначили у ЦПД.

“Позаяк заперечити сам факт пошкодження Лаври неможливо, ворожа пропаганда намагається змістити фокус уваги громадськості, вдаючись до дезінформації та інформаційних маніпуляцій. У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються нав'язати аудиторії думку, ніби обстріл Лаври був “постановкою”, тоді як насправді йдеться про очевидний воєнний злочин Росії проти культурної та релігійної спадщини України”, – додають у Центрі.

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Перевірки проводитимуть після того, як в Одеському РТЦК та СП викрили посадовців, які, за даними слідства, незаконно утримували військовозобов'язаних чоловіків.

Більше інформації – в новині.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом заяв про переслідування жінок у Києві.

Раніше "Українська правда" і hromadske повідомили, що в травні 2026 року десятки жінок почали масово публікувати в Threads історії про те, як роками потерпають від навʼязливих дзвінків, привітань із днем народження, спроб зламати акаунти, сексуалізованих образ чи фейкових доставок. Вони стверджують, що один і той самий чоловік на імʼя Віктор переслідує щонайменше 55 жінок і дівчат.

Подробиці – в новині.

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