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Громадяни, які постраждали від російської агресії можуть безкоштовно відновити документи в сервісних центрах МВС

Цим правом можна буде скористатися один раз впродовж року після звільнення.

Громадяни, які постраждали від російської агресії можуть безкоштовно відновити документи в сервісних центрах МВС

Українці, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, можуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію в сервісних центрах МВС. Кабмін підтримав відповідне рішення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Кабінет Міністрів сьогодні підтримав це важливе рішення для підтримки наших людей, які постраждали від російської агресії. 

Скористатися правом безкоштовного відновлення документів можна буде один раз протягом року після звільнення. 

Також врегульовано питання щодо зниклих безвісти за особливих обставин. 

"Опікуни, призначені для управління майном таких осіб, мають можливість відновлювати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я зниклої безвісти особи та законно управляти цим майном в інтересах власника", - повідомив Клименко.

  • Прем’єрка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді закликали народних депутатів підтримати посилення відповідальності для водіїв, які систематично перевищують швидкість.
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