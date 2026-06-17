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Макрон: Трамп виступив за жорсткішу позицію щодо повернення окупованих територій України

Президент Франції назвав таку заяву правильною і підтвердив, що це є спільною позицією G7.

Макрон: Трамп виступив за жорсткішу позицію щодо повернення окупованих територій України
Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на саміті «Групи семи» запропонував зайняти жорсткішу позицію, аби Україна змогла повернути свої окуповані території. 

Про це на підсумковій пресконференції заявив президент Франції Емануель Макрон, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Макрона, фінальна декларація саміту визнає цілісність української території. Лідери G7 поновили позицію, що лише самі українці мають вирішувати, де саме починатимуть дискусію щодо своїх територій. 

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Французький лідер підкреслив, що Трамп висловився дуже чітко: позиція має бути набагато жорсткішою, а території мають повернутися до України. Макрон назвав таку заяву правильною і підтвердив, що це є спільною позицією G7.

Президент Франції зазначив, що російська сторона наразі не робить жодних кроків для завершення війни. Він запевнив, що був готовий бачити на саміті Володимира Путіна для обговорення ситуації, проте той не приїхав. Через це Трамп, як і решта лідерів, констатував, що Росія не має серйозного бажання досягти миру.

Учасники саміту вислухали звіт Володимира Зеленського про ситуацію на фронті. Макрон зауважив, що Україна чинить опір набагато краще, ніж очікували, натомість Росія опинилася у складній ситуації. Усі члени G7 погодилися збільшити фінансову та військову допомогу Україні — зокрема, у сфері систем ППО та далекобійної зброї, а також посилити санкційний тиск на РФ.

Макрон наголосив, що цей саміт продемонстрував глибоку зміну підходу та прагнення США співпрацювати з європейцями. Він нагадав, що рік тому на зустрічі G7 позиція була зовсім іншою, але спільними зусиллями партнерів ситуацію вдалося змінити. Побачивши відмову Росії від діалогу, США синхронізували свій підхід з іншими союзниками. 

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