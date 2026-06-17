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Сили безпілотних систем знищили ворожу техніку та живу силу противника на Донецькому напрямку

Ліквідовано понад 1600 російських солдатів за перші два тижні червня.

Сили безпілотних систем знищили ворожу техніку та живу силу противника на Донецькому напрямку
Фото: скріншот з відео СБС

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують уражати бронетехніку та транспортні засоби російських військ на Донецькому напрямку та знижують наступальні можливості ворога.

Про це розповіли у Силах безпілотних систем.

Упродовж лише двох тижнів червня оператори підрозділу 414-ї бригади "Птахи Мадяра", здійснили серію успішних ударів по техніці та живій силі противника.

Уражено:

  • 8 танків
  • 9 бойових броньованих машин, БМП та БТР
  • 403 одиниці важкої автомобільної техніки
  • понад 1600 військовослужбовців противника

Російські війська активно використовують бронетехніку для прикриття піхотних штурмів, однак її знищення суттєво ускладнює логістику та зменшує ефективність наступальних дій.

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