Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують уражати бронетехніку та транспортні засоби російських військ на Донецькому напрямку та знижують наступальні можливості ворога.
Про це розповіли у Силах безпілотних систем.
Упродовж лише двох тижнів червня оператори підрозділу 414-ї бригади "Птахи Мадяра", здійснили серію успішних ударів по техніці та живій силі противника.
Уражено:
- 8 танків
- 9 бойових броньованих машин, БМП та БТР
- 403 одиниці важкої автомобільної техніки
- понад 1600 військовослужбовців противника
Російські війська активно використовують бронетехніку для прикриття піхотних штурмів, однак її знищення суттєво ускладнює логістику та зменшує ефективність наступальних дій.
- Сили оборони 16 червня і вночі 17 червня вразили низку військових та логістичних об'єктів ворога. В акваторії Чорного моря оборонці вдарили по підсанкційному танкеру тіньового флоту FINA A.