Автономний FPV, український «Хамві» та перший повнопривідний електробайк. Які засоби для Сил оборони пройшли кодифікацію у липні

Крім безпілотників, у липні кодифікували бронеавтомобіль-евакуатор, безшумний повноприводний мотоцикл, модуль донаведення для дронів-бомберів та інші засоби. Докладніше про них — у підбірці.

З початку 2026 року арсенал поповнили українські БпАК «Галка», Skyriper Minotaur, «Бешкет», Shturm, «Чумак», «Сокіл», Hydra, «Крук», «Дзига», «Харьок», «Буран», «Білий Вовк», «Січень» та інші.

Найбільше — ударних дронів коптерного типу та БпАК на оптоволокні. Також суттєво зросла кількість ударних дронів front-strike.

З початку 2026 року Міністерством оборони кодифіковані і допущені до використання у Силах оборони України 413 безпілотних авіаційних комплексів .

Безпілотники

БпАК «ТАЛІОН»

Український безпілотний авіаційний комплекс «ТАЛІОН» вітчизняного виробництва може бути як перехоплювачем, так і ударним дроном, повідомляє Міноборони. Основна сфера застосування — літак-камікадзе для перехоплення безпілотників противника. Але підходить і для ураження наземних цілей та інших тактичних завдань у ролі ударного дрона.

Фото: armyinform.com.ua БпАК «ТАЛІОН»

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Оператор може керувати засобом в ручному або напівавтоматичному режимах. Заявлено, що «ТАЛІОН» може працювати на малих та на значних висотах, полювати майже на всі типи ворожих безпілотників, виконувати функції патрулювання та розвідки.

Поєднує функції перехоплювача повітряних цілей та класичного баражуючого боєприпасу. Допоможе українським підрозділам протидіяти ворожій безпілотній авіації та уражати обʼєкти у тактичній глибині з високою точністю, кажуть у Міноборони.

FPV-дрон Queen Hornet

17-дюймовий FPV-дрон Queen Hornet від компанії «Дикі Шершні» презентували в липні 2024 року, відтоді бойові частини отримали близько 10 000 безпілотників. Кодифікували дрон за стандартами НАТО у складі безпілотного авіаційного комплексу, а також як окремий виріб, повідомляє Defender Media.

Фото: 'Дикі Шершні' Дрон Queen Hornet

Може виконувати функції бомбардувальника, камікадзе, мінувальника, транспортного дрона, носія менших FPV та ретрансляційних станцій. Військові самостійно створили кілька модифікацій, встановлюючи на дрон автомати, гранатомети та вогнемети.

Заявлено, що може нести 9 кг на відстань до 20 км. Максимальна швидкість польоту — до 160 км/год, висота — до 3,5 км. Queen Hornet може постачатися з цифровою системою відеозв’язку DJI або Hornet Vision. Дронами, обладнаними системою відеозв’язку від «Диких Шершнів», можна керувати віддалено за допомогою комплексу Hornet Vision Ctrl.

Незабаром безпілотник зʼявиться на маркетплейсі Brave1, де його можна буде замовити за е-Бали.

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БпАК «Циклоп»

Різні модифікації «Циклопа» працюють на фронті вже кілька років. За даними Міноборони, має кілька модифікацій для різних військових завдань. Дешевші, конструктивно простіші і легші в експлуатації модифікації розраховані на ураження наземних або повільних повітряних цілей, які рухаються на незначній висоті. Модифікації з вищими тактико-технічними характеристиками — для ефективного ураження швидкісних «шахедів» на значній висоті.

Фото: mod gov.ua безпілотний авіаційний комплекс«Циклоп»

Має розмах крил трохи більше 1 м. Заявлено, що може перебувати у повітрі майже 1,5 год. Здіймається вище, ніж максимальна висота роботи російських ударних або розвідувальних безпілотників. Радіусу дії комплексу вистачає для прикриття будь-якого обласного центру України від російських безпілотників. Має компактні розміри і високу швидкість, що знижує ймовірність ураження.

«Циклоп V2» вже знищив понад сотню повітряних цілей, серед яких «Гербера», Zala, «Орлан», Supercam, «Ланцет», «Молнія» тощо. Уразив перший російський «шахед» над територією Курської області РФ.

FPV-дрон «Колібрі 10 Advance»

FPV-дрон «Kolibri 10 Advance» з модулем автономного донаведення TFL-1 — перевірений у бою дрон зі стабільним керуванням, дводіапазонним зв'язком та батареєю збільшеної ємності, повідомляють у компаніях The Fourth Law та TAF Industries. Тепер, заявлено, що він здатний виконувати місії в умовах щільної дії РЕБ і за межами радіогоризонту.

Фото: cdn.dronexl.co FPV-дрон «Колібрі 10 Advance»

Також зазначають, що завдяки модулю автономного донаведення ефективність місій зросла у 2-4 рази. Модуль розпізнає цілі розміром від 1×1 м, відстежує рухомі об'єкти зі швидкістю до 80 км/год і дозволяє дрону виконувати місію навіть в умовах повної втрати зв'язку з оператором на фінальному етапі атаки.

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Дрон вже доступний на DOT-Chain Defence та маркетплейсі Brave1.

Наземні роботизовані комплекси

НРК «Рись+»

Наземний роботизований комплекс «Рись+» львівська компанія Roboneers представила у квітні, повідомляє Defender Media. Платформа підходить для логістики й евакуації. Має запас ходу до 80 км, може виконувати місії на відстань до 40 км в один бік без проміжної підзарядки.

Фото: thedefender.media наземний роботизований комплекс 'Рись+'

Вантажопідйомність — 350 кг. Має автоматичний викид вантажу і може евакуювати до двох людей одночасно. Максимальна швидкість НРК — 14 км/год. На запит військових додали дистанційне керування фарами, збільшили вантажопідйомність і площу кузова, зазначили в коментарі для «Оборонки» у компанії.

Також до лінійки НРК Roboneers входять «Рись» (має найменші розміри, запас ходу та навантаження і підходить для оперативної доставки) , «Рись Pro» (має більшу вантажопідйомність, швидкість і запас ходу), «Рись Max», «Рись+» та бойова платформа «ШаРись» з різними видами озброєння.

Одну з моделей НРК вироблятимуть у Німеччині на спільному підприємстві Roboneers і ARX Robotics.

НРК Tanchik Droid 12.7

Цей розвідувально-ударний НРК розробило українське підприємство спеціально у Міноборони, завдяки низці інноваційних рішень вдалося суттєво підвищити ефективність та живучість платформи.

Фото: mod.gov.ua НРК Tanchik Droid 12.7

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Призначений для дистанційного спостереження за полем бою, ведення розвідки, знищення живої сили, неброньованої та легкоброньованої техніки ворога.

НРК відрізняється тривалим часом автономної роботи, широкими позашляховими можливостями, вогневою міццю. При створенні конструктори спирались на реальний бойовий досвід застосування вітчизняних та іноземних роботів.

НРК «Змій Міні»

Комплекс підтримує бойовий модуль з автоматичним гранатометом МК19 або будь-який інший бойовий модуль з піхотним озброєнням, пише Defender Media. НРК призначений для дистанційної розвідки, спостереження за полем бою, ураження живої сили й бронетехніки противника.

Фото: thedefender.media розвідувально-ударний НРК 'Змій Міні Ударний'

«Змій Міні Ударний» має швидкісне колісне шасі з підвищеною прохідністю, безшумний електродвигун, тривалий час автономної роботи. Комплекс відрізняється значним запасом ходу, невеликим часом згортання/розгортання, має денні та тепловізійні камери спостереження, зазначають у Міноборони. Має компактні габарити та невелику масу, вміщується у багажник мікроавтобуса, автомобільний причіп або кузов пікапа.

Розроблений компанією Rovertech спільно з 3-ю Окремою штурмовою бригадою з урахуванням досвіду військових у застосуванні НРК.

Інші вироби

Бронеавтомобіль UAT.DESNA

Призначений для швидкого переміщення піхоти і вантажів поза зоною прямого зіткнення з противником. Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського бронеавтомобіля «Хамві» та реальний бойовий досвід українських військових, зазначають у Міноборони.

Фото: Defence UA Бронеавтомобіль DESNA

Має власне шасі, спроєктоване спеціально для виконання військових місій у складних умовах. Довжина кузова — 5,35 м, ширина — 2,7 м, висота — 2 м (не вище за більшість цивільних позашляховиків). Завдяки таким габаритам має високу прохідність, стійкий під час різких маневрів, малопомітний польових умовах. Долає брід глибиною до 70 см, розвиває швидкість до 110 км/год. Кабіна розрахована на водія і чотирьох піхотинців. Повна маса — 8,3 тонни, максимальна вага корисного навантаження — 1,5 тонни.

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Створений, щоб заповнити нішу між легкими незахищеними пікапами і важкими бронемашинами класу MRAP. Серед переваг — «військова» конструкція, а не переобладнаний цивільний пікап; висока ергономіка і продуктивне шасі; автоматична коробка передач.

Модуль донаведення FireFly для бомберів

Ліцензію на випуск боєприпасів отримала компанія Rendrock через експериментальний механізм передачі технологій, розроблений у межах Міноборони. Виріб дозволяє уражати ворожі укріплення та бліндажі з безпечної для бомбера висоти. Як зазначили «Оборонці» у компанії, дорога електроніка розміщена на носієві боєприпасу, а на бойовій частині - спрощені елементи, що здешевлює кінцеве використання.

Фото: Оборонка Керований боєприпас Firefly

За інформацією Defender Media, після захоплення цілі оператором та скиду боєприпасу система може коригувати траєкторію польоту, щоб влучити в ціль. Модуль дозволяє застосовувати боєприпаси вдень і вночі з висоти від 200 до 500 м. Точність ураження — від 0,5 до 2 м залежно від умов роботи.

Модуль вже використовується підрозділами Сил оборони України з бомберами Perun, Vampire та іншими.

Електробайк МУЛ.Е

Перший в Україні повнопривідний електричний мотоцикл МУЛ.Е призначений для перевезення особового складу із озброєнням, малогабаритних вантажів, транспортування поранених дорогами з різним покриттям та в умовах бездоріжжя, зазначають у Міноборони.

Фото: Міноборони повнопривідний електричний мотоцикл МУЛ.Е

Серед озвучених переваг — безшумне переміщення, широкі позашляхові можливості, малий час розгортання/згортання, тривалий час автономної роботи. Може буксирувати причіп з вантажем. Заявлена висока мінна стійкість завдяки низькому тиску на поверхню.

Заряджених акумуляторів вистачає на майже 100 км шляху. Зазначається, що після повної розрядки не зупиняється, адже на рамі МУЛ.Е встановлений додатковий знімний бензиновий генератор, який заряджає штатні акумулятори. Його також можна використовувати для зарядки телефонів, засобів звʼязку, FPV-дронів, забезпечення електроживлення підрозділу в польових умовах.

Турель «ШаБля К-2»

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Дистанційно керований бойовий модуль «ШаБля К-2» виробництва української компанії Roboneers має два автомати Калашникова (АК-74) в одній спареній установці. Це подвоює щільність вогню та забезпечує надійне прикриття піхоти на ближніх дистанціях. Оператор може обрати режим стрільби лівим автоматом, правим або залповий вогонь двома одночасно, розповіли «Оборонці» у компанії.

Фото: oboronka.mezha.ua дистанційно-керований бойовий модуль 'ШаБля К-2'

Модуль має ширококутну денну камеру для розвідки та огляду місцевості, вузькокутну денну для прицільної стрільби, тепловізійну для роботи вночі та за обмеженої видимості. Працює як через кабель, так і через Starlink. Може живитись від НРК або зовнішнього акумулятора в діапазоні від 20 до 60 В, легко інтегрується на різні наземні платформи.

Евакуаційний тягач INGUAR-4

Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) INGUAR-4 має такі ж вузли і агрегати, як і спеціальний високоефективний бронеавтомобіль INGUAR-3. Але також має посилену раму, потужну лебідку, гідравлічну систему для підважування та евакуації, повідомляють у Міноборони.

Фото: mod.gov.ua INGUAR-4

Серед заявлених переваг перед гусеничними БРЕМ - вища швидкість, більший запас ходу, відсутність потреби у тралі для транспортування, простіше і дешевше обслуговування, нижча акустична помітність, вища живучість.

Має багатошарову броню зі сталі Armox та алюмінієвих елементів. Рівень захисту відповідає стандарту STANAG 4569 Level 3.

Машина обладнана вибухозахищеними сидіннями, автоматичною системою пожежогасіння, підігрівом броньованого скла та негорючими матеріалами в салоні.

Може евакуювати з поля бою бронеавтомобілі Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, «Козак», «Новатор», «Гюрза», International MaxxPro та інші машини вагою до 30 тонн.