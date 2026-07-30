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Завтра в Україні буде спекотно, опадів не прогнозується

На крайньому заході країни температури сягне +34 

Завтра в Україні буде спекотно, опадів не прогнозується
Фото: EPA/UPG

В п'ятницю, 31 липня, в Україні буде спекотно, без опадів. Із Західної Європи почне поширюватись тепле повітря, тож температура підвищиться.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 31 липня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 31 липня

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Очікується невелика хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

Температура повітря вночі 12-17°; вдень 25-30°, на крайньому заході країни до 34°. 

На Київщині та в Києві також без опадів.

Температура повітря по області вночі 12-17°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Також з 31 липня по 2 серпня у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій,  Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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