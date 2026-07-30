Завтра в Україні буде спекотно, опадів не прогнозується

В п'ятницю, 31 липня, в Україні буде спекотно, без опадів. Із Західної Європи почне поширюватись тепле повітря, тож температура підвищиться.
Про це інформує Український гідрометцентр.
Очікується невелика хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі 12-17°; вдень 25-30°, на крайньому заході країни до 34°.
На Київщині та в Києві також без опадів.
Температура повітря по області вночі 12-17°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Також з 31 липня по 2 серпня у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.