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НАБУ та САП повідомили про підозру особі, яка вимагала 1 млн доларів за уникнення екстрадиції до Росії

Підозрюваний, нібито, мав зв'язки в СБУ та запропонував допомогу у вирішенні справи.

НАБУ та САП повідомили про підозру особі, яка вимагала 1 млн доларів за уникнення екстрадиції до Росії
Фото: САП/Telegram

САП та НАБУ повідомили про підозру чоловіку, який вимагав 1 млн дол. США за сприяння у вирішенні питання щодо уникнення потерпілим екстрадиції до країни-агресора та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними слідства, Служба безпеки України провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. 

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Фото: САП/Telegram

"Після проведеного обшуку з громадянином зв’язалася особа, яка мала зв’язки у вищому керівництві СБУ, та повідомила, що за 1 млн дол. США може запобігти його екстрадиції до російської федерації, а також притягненню до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Фото: САП/Telegram

Кошти мали передаватися чотирма траншами по 250 тис. доларів.

Підозрюваний отримав від потерпілого частину коштів у сумі 50 тис. доларів та привласнив їх разом зі знайомим потерпілого.

"Після цього особа, яка мала зв’язки з СБУ, продовжила вимагати решту суми, відкрито погрожуючи потерпілому фізичним насильством та обмеженням його законних прав у разі відмови передати кошти нібито для підкупу посадовців СБУ. Проте залишок суми так і не було сплачено через певні обставини", - зазначили в САП.

  • Посадовця ЗСУ і його спільників підозрюють у вимаганні 2,2 млн доларів хабарів. Встановили, що він вимагав гроші у забудовника.
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