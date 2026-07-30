Білошицький став новим керівником Патрульної поліції України

‎Т.в.о. голови Нацполіції України Максим Цуцкірідзе представив особовому складу нового начальника Департаменту патрульної поліції - полковника поліції Олексія Білошицького. До призначення він обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Про це повідомила пресслужба Нацполу.

Зазначається, що Білошицький - один із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком. Він брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також - удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку.

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В умовах повномасштабної війни Білошицький долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Згодом під його керівництвом бригада розширила свої спроможності, сформувавши підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки.

"Для вас це не новий офіцер - велику частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи", - прокоментував Цуцкірідзе.

Білошицький подякував Міністру внутрішніх справ та т.в.о. Голови Національної поліції за довіру.