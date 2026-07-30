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На Херсонщині внаслідок атак загинули четверо людей, ще четверо дістали поранень

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю лікарні, територію підприємства, автобус та легкові автівки. 

На Херсонщині внаслідок атак загинули четверо людей, ще четверо дістали поранень
Ілюстративне фото
Фото: nikvesti.com

Станом на 17:30 внаслідок російських атак на Херсонщині загинули чотири людини, іще четверо були поранені.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. 

30 липня Росія атакувала Херсонщину авіацією, ствольною артилерією та дронами різного типу.

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Вранці у Білозерці ворог спрямував дрон у цивільний автомобіль – загинули 63-річний чоловік та 56-річна жінка, які перебували в машині.

Також російська авіація вдарила по Херсону авіабомбами. Зафіксовано влучання по території міського підприємства – травми, несумісні з життям, отримав 56-річний охоронець, травмовано іще трьох цивільних.

Вдень у Дар’ївці внаслідок дронової атаки загинув чоловік 1937 року народження. В Урожайному місцевий житель отримав поранення через удар ворожого дрона.

Крім того пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю лікарні, територію підприємства, автобус та легковий автотранспорт. За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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