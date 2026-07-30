Зеленський на тлі масованої атаки Росії закликав партнерів дати Україні ракети до ППО

«Коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для «петріотів», коли ми шукаємо спроможності, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції», - наголосив глава держави.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив детальнішу інформацію про великі втрати родини Воронових поблизу Кривого Рогу і закликав партнерів дати ракети до ППО, щоб убезпечити українців.

За словами глави держави, російська балістична ракета знищила будинок сім’ї в Радушному поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

«Це була сімʼя Воронових: мама Олена, тато Артем, сім дітей – Марк, Домініка, Захарій, Азарій Ілай, Федеріка, Емілія, Віоріка та півторарічний онук Артем – дитина їхнього найстаршого сина, який зараз захищає Україну. Станом на цей час точно відомо, що загинули батьки й троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилось… Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і тільки експертизи можуть встановити, кому саме з родини належать тіла. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується. Жахливий злочин російської війни проти України», - повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що «це російське зло можна зупинити тільки всім світом».

«Ніхто у світі не може бути залишений сам на сам проти такого терору. І коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для «петріотів», коли ми шукаємо спроможності, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції. Ми говоримо саме про такі сім’ї, про саме таких людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети – якщо партнери допомагають із перехоплювачами... Важливо, щоб цих людей бачили ті, хто ухвалює рішення – рішення в Пентагоні, у європейських столицях і всюди у світі, де є можливість допомогти Україні захистити життя», - заявив глава держави.