Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський на тлі масованої атаки Росії закликав партнерів дати Україні ракети до ППО

«Коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для «петріотів», коли ми шукаємо спроможності, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції», - наголосив глава держави.

Зеленський на тлі масованої атаки Росії закликав партнерів дати Україні ракети до ППО
наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Президент Володимир Зеленський оприлюднив детальнішу інформацію про великі втрати родини Воронових поблизу Кривого Рогу і закликав партнерів дати ракети до ППО, щоб убезпечити українців.

За словами глави держави, російська балістична ракета знищила будинок сім’ї в Радушному поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

«Це була сімʼя Воронових: мама Олена, тато Артем, сім дітей – Марк, Домініка, Захарій, Азарій Ілай, Федеріка, Емілія, Віоріка та півторарічний онук Артем – дитина їхнього найстаршого сина, який зараз захищає Україну. Станом на цей час точно відомо, що загинули батьки й троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилось… Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і тільки експертизи можуть встановити, кому саме з родини належать тіла. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується. Жахливий злочин російської війни проти України», - повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що «це російське зло можна зупинити тільки всім світом». 

«Ніхто у світі не може бути залишений сам на сам проти такого терору. І коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для «петріотів», коли ми шукаємо спроможності, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції. Ми говоримо саме про такі сім’ї, про саме таких людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети – якщо партнери допомагають із перехоплювачами... Важливо, щоб цих людей бачили ті, хто ухвалює рішення – рішення в Пентагоні, у європейських столицях і всюди у світі, де є можливість допомогти Україні захистити життя», - заявив глава держави.

  • Після першої години ночі 30 липня росіяни розпочали ракетно-дронову атаку по Україні, про яку упродовж дня попереджав президент. Станом на 11:00 було відомо про вісьмох загиблих та понад 50 поранених.
  • Під ударами цієї ночі були також Київ та область, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина й Івано-Франківщина.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies