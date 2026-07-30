​Суд узяв під варту керівника Львівського Держгеокадастру, який пропонував посадовцю НАЗК $30 тисяч хабаря

Також залишилася можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. гривень.

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Печерський районний суд міста Києва взяв під варту керівника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого затримали під час передачі 30 тисяч доларів посадовцю Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Запобіжний захід обрано строком на 60 діб - до 24 вересня 2026 року. Суд також визначив можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. гривень.