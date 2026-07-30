​Суд узяв під варту керівника Львівського Держгеокадастру, який пропонував посадовцю НАЗК $30 тисяч хабаря

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту керівника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого затримали під час передачі 30 тисяч доларів посадовцю Нацагентства з питань запобігання корупції.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Запобіжний захід обрано строком на 60 діб - до 24 вересня 2026 року. Суд також визначив можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. гривень.
- У ДБР нагадали, що посадовець намагався підкупити керівника одного з підрозділів НАЗК, аби отримати позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. Моніторинг розпочали наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро. Під час першої зустрічі у Львові посадовець запропонував 30 тисяч доларів за потрібний результат перевірки. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди він написав ручкою на серветці.
- Співробітник НАЗК одразу повідомив про пропозицію керівництву, що дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії.
- Згодом керівник обласного Держгеокадастру призначив нову зустріч і прибув до Києва, де працівники ДБР затримали його під час передачі грошей.