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​Суд узяв під варту керівника Львівського Держгеокадастру, який пропонував посадовцю НАЗК $30 тисяч хабаря

Також залишилася можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. гривень.

​Суд узяв під варту керівника Львівського Держгеокадастру, який пропонував посадовцю НАЗК $30 тисяч хабаря
Ілюстративне фото
Фото: rus.lsm.lv

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту керівника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого затримали під час передачі 30 тисяч доларів посадовцю Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Запобіжний захід обрано строком на 60 діб - до 24 вересня 2026 року. Суд також визначив можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. гривень.

  • У ДБР нагадали, що посадовець намагався підкупити керівника одного з підрозділів НАЗК, аби отримати позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. Моніторинг розпочали наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро. Під час першої зустрічі у Львові посадовець запропонував 30 тисяч доларів за потрібний результат перевірки. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди він написав ручкою на серветці.
  • Співробітник НАЗК одразу повідомив про пропозицію керівництву, що дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії.
  • Згодом керівник обласного Держгеокадастру призначив нову зустріч і прибув до Києва, де працівники ДБР затримали його під час передачі грошей.
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