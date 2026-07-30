На Київщині підлітки скинули з 7 поверху пакет із водою на візок із немовлям

Підлітки кажуть, що хотіли повторити тренд з соцмереж.

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Пакет з водою скинули з 7 поверху

У Васильківській громаді Київської області двоє 14-річних хлопців скинули з вікна пакет із водою. Він потрапив у дитячий візок із тримісячною дитиною. Про це повідомили в поліції Київської області.

Інцидент стався 28 липня. До поліції звернувся батько немовляти. Він повідомив, що з вікна сьомого поверху багатоповерхівки невідомі кинули пакет із водою на його дитину.

На місце прибули правоохоронці та медики. Маля оглянули та доставили до лікарні разом із матір’ю.

Поліцейські встановили, що до події причетні двоє підлітків. Вони були в гостях у знайомого та вирішили повторити тренд з соцмереж. Щодо матерів неповнолітніх поліцейські склали адміністративні матеріали за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.