Головне за ніч та ранок четверга, 30 липня: нічна масована атака, майже 240 боєзіткнень, обшуки в 100 ТЦК

Нічна повітряна атака , 238 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, загибель родини на Дніпропетровщині, російська ракета у Польщі.

У Дніпропетровській області через російські удари загинули шестеро людей, серед них є діти. Відомо про десятьох поранених.

Про це повідомили у ДСНС та написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Криворіжжі противник завдав ракетного удару по Новопільській громаді. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей - дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років. Вісім людей дістали поранень. 84-річна жінка госпіталізована у важкому стані. 49-річна жінка, хлопчики 6 і 15 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

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Вранці у ДСНС повідомили, що загинули пʼятеро людей, з них двоє дітей. У селищі Радушне Криворізького району надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого будинку 2 дітей.

Після першої години ночі росіяни розпочали ракетну атаку по Україні, про яку упродовж дня попереджав Президент Володимир Зеленський. Станом на 11:00 було відомо про вісьмох загиблих та понад 50 поранених.

За інформацією від Повітряних Сил, балістичних ударів зазнали Київ, Кривий Ріг і Вінниця.

У столиці, за свідченнями очевидців, пошкоджено вхід до станції метро "Почайна". Мер Віталій Кличко підтвердив падіння уламків та пошкодження нежитлових споруд у Святошинському районі та на Оболоні. За оновленою інформацією станом на 12:30, у Києві - троє постраждалих. На двох локаціях в Оболонському та Святошинському районах триває розбір завалів та проливання конструкцій зруйнованих споруд.

На Київщині відомо про пʼятьох постраждалих людей, зокрема неповнолітнього.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 238 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 32 атаки в районах населених пунктів Миколайпілля, Степанівка, Русин Яр, Костянтинівка, Іллінівка, Олександро-Шультине та Іванопілля.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 атаку в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Ганнівка, Сергіївка, Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Нове Шахове, Родинське, Шевченко, Матяшеве, Мирне, Василівка, Котлине, Удачне та Молодецьке.

Сили оборони уразили 13 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1360 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 РСЗВ та систему ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 444 810 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 30 липня через російську ракетну атаку у Львові горіли житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на 10:00 було відомо про 33 постраждалих, пише пресслужба Нацполіції, зокрема трьох дітей віком 6, 13 і 15 років, працівника ДСНС та поліцейського. Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, два дитячі садки, школу та понад 20 багатоквартирних будинків.

Львів зазнав ракетної атаки близько 04:45 ранку.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 30 липня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по території України, застосувавши 74 ракети та 284 дрони. Станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях. Уламки впали у 13 місцях. Інформацію щодо восьми ракет уточнюють.

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Основними цілями удару були Київщина та Львівщина. Також атакували Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливістю цієї масованої атаки було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості "балістики" та крилатих ракет.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 284 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс, район пуску – Курська область РФ;

9 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/KN-23, райони пуску – Брянська, Воронезька, Курська області Росії;

61 крилату ракету Х-101/Калібр, район пуску – Вологодська обл., Новоросійськ у РФ;

284 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія», які запускали із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово у РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила та подавила 320 цілей – 55 ракет та 265 безпілотників різних типів:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400/KN-23;

54 крилаті ракети Х-101/Калібр;

265 ворожих БпЛА різних типів.

Станом на ранок 30 липня атака тривала. В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА.

У ніч на 30 липня під час масованої російської атаки по Україні у Люблінському воєводстві Польщі зафіксували падіння невідомого обʼєкта. В українському МЗС кажуть, що це була російська ракета Х-101.

У Оперативному командуванні Збройних сил Польщі розповіли, що вночі національні та союзницькі системи розвідки зафіксували інтенсивну бойову активність дальньої авіації РФ. У країні привели у бойову готовність сили і засоби протиповітряної оборони, зокрема винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення.

О 3:40 ночі в повітряному просторі країни виявили невідомий об’єкт, який рухався у західному напрямку. Для його ідентифікації та перехоплення до відповідного району направили F-16. Ще до того, як вдалося остаточно його ідентифікувати, об’єкт зник з екранів радіолокаційних систем.

«Для перевірки та остаточного підтвердження технічних даних радіолокаційних систем у район останньої фіксації об’єкта було направлено гелікоптер Мі-24. Екіпаж гелікоптера виявив ймовірне місце падіння об’єкта в незабудованій місцевості поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. На місце було направлено наземну пошуково-рятувальну групу та відповідні служби. На місці інциденту тривають оперативні заходи та роботи із забезпечення безпеки», – повідомили у відомстві.

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