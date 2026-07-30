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Сили оборони уразили НПЗ у Пермському краї та ворожий полігон на ТОТ Запоріжжя

Масштаби збитків уточнюють. 

Сили оборони уразили НПЗ у Пермському краї та ворожий полігон на ТОТ Запоріжжя
Дим від атаки на НПЗ, ілюстративне фото
Фото: Скриншот з відео exilenova_plus

29 липня та в ніч на 30 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника в Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповіли у Генштабі. 

29 липня завдали ураження нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі Пермського краю РФ.

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Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Потужність підприємства становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

Окрім того, українські воїни уразили полігон "Приморський Посад" на ТОТ Запорізької області. Масштаби збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ, зазначили у Генштабі. 

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