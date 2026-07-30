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Сибіга про заліт російської ракети до Польщі: посилення ППО України є невідкладним завданням

"Це є гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти. Усі інші розбіжності (між Польщею та Україною) мають бути відкладені на час цієї жорстокої війни".

Сибіга про заліт російської ракети до Польщі: посилення ППО України є невідкладним завданням
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Цієї ночі під час масованого удару Росії по Україні російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі, порушивши повітряний простір НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Це ще одне чітке свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є невідкладним завданням і є гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти”, – сказав міністр.

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Він додав: терор Путіна чітко демонструє, що потреба в посиленні балістичного захисту України та всієї Європи є невідкладною.

“Кожне рішення щодо додаткових спроможностей протиповітряної оборони для України зараз має бути прийняте без зволікань, а всі угоди щодо додаткових перехоплювачів – реалізовані якомога швидше”, – зазначив Сибіга.

За словами міністра, заліт російської ракети у Польщу також нагадує, що “для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй”.

Усі інші розбіжності мають бути відкладені на час цієї жорстокої війни. Нашим головним пріоритетом має стати наша спільна безпека”, – підкреслив очільник МЗС.

Сибіга зазначив, що Україна поінформує всіх партнерів та міжнародні організації про наслідки цієї атаки. Він нагадав, що цієї ночі росіяни атакували нашу країну 74 ракетами, зокрема балістичними, та сотнями дронів.

Батьки та троє дітей загинули в Дніпропетровській області від прямого ракетного удару по звичайному житловому будинку. Ще двоє дітей були врятовані з-під завалів.

Інша ракета знищила житлові квартири у Львові, поранивши десятки людей, включно з дітьми. Також пошкоджено два дитячі садки та школу. Тривають рятувальні операції.

Є жертви серед цивільного населення в Києві, Полтаві, Харкові, Миколаєві, Сумській області, Вінниці, Черкасах та інших регіонах. Загалом по країні загинуло щонайменше 8 людей, а десятки отримали поранення внаслідок цього удару.

“Ми закликаємо до потужних міжнародних реакцій, посиленої підтримки України та більшого тиску на агресора. Вартість продовження цієї війни для Путіна має значно перевищувати вартість її завершення”, – підсумував міністр.

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