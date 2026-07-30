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Унаслідок російських обстрілів Чернігівщини постраждали 11 осіб

Пошкоджено житлові будинки.

Унаслідок російських обстрілів Чернігівщини постраждали 11 осіб
Фото: donpatriot.news

Унаслідок обстрілів Чернігівської області минулої доби постраждали 11 осіб.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора вдень росіяни вдарили “Молнією” по адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському. Пошкоджено дах. 

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Медична допомога знадобилася 11 місцевим жителям – у них акубаротравми. 

В обід FPV-дрон влучив у продовольчий магазин у Перелюбі Корюківської громади. 

Уночі через удар FPV-дроном по Семенівці пошкоджені вікна в пʼятиповерхівці. 

Окрім того, рано вранці російський дрон вдарив по Батурину, там загорівся будинок.

  • 26 липня російська армія вдарила по супермаркету АТБ у Чернігові реактивними безпілотниками “Герань”.Унаслідок загинули дівчинка 10 років і 23-річна дівчина. 
  • Постраждали 25 осіб. Серед них четверо дітей, 10-річний хлопчик зараз у лікарні. Також постраждали хлопці, яким 11 і 17 років, а ще дівчинка, якій майже 2 роки. У лікарнях перебувають загалом 12 людей, четверо з них у важкому стані. 
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