Унаслідок російських обстрілів Чернігівщини постраждали 11 осіб

Унаслідок обстрілів Чернігівської області минулої доби постраждали 11 осіб.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Учора вдень росіяни вдарили “Молнією” по адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському. Пошкоджено дах.
Медична допомога знадобилася 11 місцевим жителям – у них акубаротравми.
В обід FPV-дрон влучив у продовольчий магазин у Перелюбі Корюківської громади.
Уночі через удар FPV-дроном по Семенівці пошкоджені вікна в пʼятиповерхівці.
Окрім того, рано вранці російський дрон вдарив по Батурину, там загорівся будинок.
- 26 липня російська армія вдарила по супермаркету АТБ у Чернігові реактивними безпілотниками “Герань”.Унаслідок загинули дівчинка 10 років і 23-річна дівчина.
- Постраждали 25 осіб. Серед них четверо дітей, 10-річний хлопчик зараз у лікарні. Також постраждали хлопці, яким 11 і 17 років, а ще дівчинка, якій майже 2 роки. У лікарнях перебувають загалом 12 людей, четверо з них у важкому стані.