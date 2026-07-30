Унаслідок російських обстрілів Чернігівщини постраждали 11 осіб

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Унаслідок обстрілів Чернігівської області минулої доби постраждали 11 осіб.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора вдень росіяни вдарили “Молнією” по адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському. Пошкоджено дах.

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Медична допомога знадобилася 11 місцевим жителям – у них акубаротравми.

В обід FPV-дрон влучив у продовольчий магазин у Перелюбі Корюківської громади.

Уночі через удар FPV-дроном по Семенівці пошкоджені вікна в пʼятиповерхівці.

Окрім того, рано вранці російський дрон вдарив по Батурину, там загорівся будинок.