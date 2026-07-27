Для вчорашніх ударів по Чернігову російська армія використала реактивні безпілотники “Герань”.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Окупанти вдарили по супермаркету АТБ. Унаслідок загинули дівчинка 10 років і 23-річна дівчина.
Постраждали 25 осіб. Серед них четверо дітей, 10-річний хлопчик зараз у лікарні. Також постраждали хлопці, яким 11 і 17 років, а ще дівчинка, якій майже 2 роки.
У лікарнях перебувають загалом 12 людей, четверо з них у важкому стані.
Також були удари по СТО й автомобілях поруч. Пізніше росіяни влучили по підприємству, де виникла пожежа.
Пізно ввечері зафіксовано приліт на території підприємства харчової промисловості. Поранений 48-річний чоловік, якого госпіталізували.
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