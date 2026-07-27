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Унаслідок удару по супермаркету у Чернігові у лікарях перебувають 12 людей

Чотири людини у важкому стані.

Унаслідок удару по супермаркету у Чернігові у лікарях перебувають 12 людей
Наслідки удару росіян по супермаркету у Чернігові

Для вчорашніх ударів по Чернігову російська армія використала реактивні безпілотники “Герань”.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Окупанти вдарили по супермаркету АТБ. Унаслідок загинули дівчинка 10 років і 23-річна дівчина. 

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Постраждали 25 осіб. Серед них четверо дітей, 10-річний хлопчик зараз у лікарні. Також постраждали хлопці, яким 11 і 17 років, а ще дівчинка, якій майже 2 роки. 

У лікарнях перебувають загалом 12 людей, четверо з них у важкому стані. 

Також були удари по СТО й автомобілях поруч. Пізніше росіяни влучили по підприємству, де виникла пожежа. 

Пізно ввечері зафіксовано приліт на території підприємства харчової промисловості. Поранений 48-річний чоловік, якого госпіталізували.

  • У Міненерго повідомили, що на Чернігівщині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на енергетичний об’єкт поранення отримав енергетик.
  • Сьогодні у Чернігові оголосили День жалоби.

Наслідки удару росіян по супермаркету у Чернігові
Наслідки удару росіян по супермаркету у Чернігові

Наслідки удару росіян по Чернігову
Наслідки удару росіян по Чернігову

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