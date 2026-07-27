На Чернігівщині внаслідок атаки ворожого дрона поранення отримав енергетик

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово без світла.

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Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомили у Міненерго.

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на енергетичний об’єкт поранення отримав енергетик. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надається вся необхідна допомога.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

“Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу”, – зазначили у міністерстві.

Активне енергоспоживання сьогодні рекомендують перенести на період з 10:00 до 16:00.