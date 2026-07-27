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Упродовж минулої доби російські війська 129 разів атакували 34 населені пункти Сумщини. Поранені девʼятеро людей, зокрема 15-річна дівчина.

Як повідомили у обласній поліції, на місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБів травми отримали 15-річна дівчина, 39-річний чоловік, 58 та 70-річні жінки. Внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждали 46-річна жінка та 48-річний чоловік. Через удар БпЛА поранення отримала 34-річна жінка.

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У Шосткинській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника травмований 45-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранено 58-річного чоловіка.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.