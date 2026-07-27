Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумській області ворог поранив девʼятьох людей. Серед постраждалих – підлітка

Росіяни атакували 34 населені пункти.

У Сумській області ворог поранив девʼятьох людей. Серед постраждалих – підлітка
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська 129 разів атакували 34 населені пункти Сумщини. Поранені девʼятеро людей, зокрема 15-річна дівчина. 

Як повідомили у обласній поліції, на місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. 

У Сумській громаді внаслідок удару КАБів травми отримали 15-річна дівчина, 39-річний чоловік, 58 та 70-річні жінки. Внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждали 46-річна жінка та 48-річний чоловік. Через удар БпЛА поранення отримала 34-річна жінка.

Реклама

У Шосткинській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника травмований 45-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранено 58-річного чоловіка.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies