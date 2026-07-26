Російський дрон атакував заклад торгівлі на Миколаївщині, є поранені

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У Снігурівській громаді Миколаївської області ворожий дрон типу "Молнія" атакував заклад торгівлі. В результаті поранень зазнали чоловік і жінка.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Сьогодні ввечері ворог атакував БпЛА типу «Молнія» заклад торгівлі у Снігурівській громаді. Внаслідок обстрілу поранено 45-річну жінку та 57-річного чоловіка", - написав він у Telegram.

Постраждалих госпіталізували, медики надають їм допомогу.

Як повідомлялося, сьогодні в Чернігові російський дрон вдарив по супермаркету. Загинули двоє людей, ще 25 зазнали травм. У Чернігові 27 липня оголосили днем жалоби.