Росіяни цілеспрямовано вдарили по супермаркету безпілотником, на ньому була відеокамера, - Нацполіція

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Наслідки російського удару по АТБ у Чернігові

Атака росіян на супермаркет у Чернігові була здійснена реактивним безпілотником, обладнаним відеокамерою, що свідчить про умисність удару по цивільному об'єкту.

Про це повідомляє Національна поліція.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та всі екстрені служби.

"Вибухотехніки поліції попередньо встановили, що росіяни атакували супермаркет реактивним безпілотником з відеокамерою, що свідчить про цілеспрямований удар по цивільному обʼєкту", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські документують наслідки ворожої атаки, фіксують пошкодження та збирають докази чергового воєнного злочину російських окупантів.