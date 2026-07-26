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Росіяни цілеспрямовано вдарили по супермаркету безпілотником, на ньому була відеокамера, - Нацполіція

Правоохоронці документують наслідки удару росіян.

Росіяни цілеспрямовано вдарили по супермаркету безпілотником, на ньому була відеокамера, - Нацполіція
Наслідки російського удару по АТБ у Чернігові
Фото: Чернігівська МВА

Атака росіян на супермаркет у Чернігові була здійснена реактивним безпілотником, обладнаним відеокамерою, що свідчить про умисність удару по цивільному об'єкту.

Про це повідомляє Національна поліція. 

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та всі екстрені служби. 

"Вибухотехніки поліції попередньо встановили, що росіяни атакували супермаркет реактивним безпілотником з відеокамерою, що свідчить про цілеспрямований удар по цивільному обʼєкту", - йдеться в повідомленні. 

Поліцейські документують наслідки ворожої атаки, фіксують пошкодження та збирають докази чергового воєнного злочину російських окупантів.

  • Як повідомлялося, сьогодні вдень ворог вдарив безпілотником по супермаркету в Чернігові. На жаль, російська атака забрала життя 23-річної жінки та 10-річної дівчинки. Попередньо відомо про 20 поранених людей, серед них - 10-річний хлопчик. Пошкоджено приміщення магазину, СТО, низка автомобілів. 
  • 27 липня в місті оголошено Днем жалоби. 
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