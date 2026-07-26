Росіяни цілеспрямовано вдарили по супермаркету безпілотником, на ньому була відеокамера, - Нацполіція

Атака росіян на супермаркет у Чернігові була здійснена реактивним безпілотником, обладнаним відеокамерою, що свідчить про умисність удару по цивільному об'єкту.
Про це повідомляє Національна поліція.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та всі екстрені служби.
"Вибухотехніки поліції попередньо встановили, що росіяни атакували супермаркет реактивним безпілотником з відеокамерою, що свідчить про цілеспрямований удар по цивільному обʼєкту", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські документують наслідки ворожої атаки, фіксують пошкодження та збирають докази чергового воєнного злочину російських окупантів.
- Як повідомлялося, сьогодні вдень ворог вдарив безпілотником по супермаркету в Чернігові. На жаль, російська атака забрала життя 23-річної жінки та 10-річної дівчинки. Попередньо відомо про 20 поранених людей, серед них - 10-річний хлопчик. Пошкоджено приміщення магазину, СТО, низка автомобілів.
- 27 липня в місті оголошено Днем жалоби.