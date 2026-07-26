Сьогодні на фронті відбувся 61 бій

Найбільше зіткнень відбулося на Лиманському, Словʼянському та Покровському напрямках.

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Станом на 16:00 26 липня на фронті пройшов 61 бій. Найбільше зіткнень відбулося на Лиманському, Словʼянському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Сьогодні від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Яструбщина, Товстодубове, Уланове й Нескучне Сумської області; Сеньківка Чернігівської області. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Товстодубове та Уланове.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти здійснили 34 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону в районах Стариці й Охрімівки, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві спроби противника просунутися в районах Подолів і Курилівки, обидва боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог дванадцять разів намагався йти вперед у районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Лиману, Діброви й Озерного, два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти тринадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Пискунівки, Рай-Олександрівки та Різниківки, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили вісім атак поблизу Костянтинівки й Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано чотирнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного, Новоолександрівки та Удачного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у районах Тернуватого, Гіркого, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного.

На Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.