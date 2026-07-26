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Спротив: окупанти посилюють тиск на аграріїв на ТОТ та погрожують конфіскацією зерна

Фермерів на ТОТ змушують працювати за новими правилами.

Спротив: окупанти посилюють тиск на аграріїв на ТОТ та погрожують конфіскацією зерна
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російська окупаційна влада продовжує посилювати тиск на українських аграріїв на тимчасово окупованих територіях. Попри дефіцит пального, який ускладнює проведення польових робіт, фермерів змушують працювати за новими правилами, запровадженими Росією.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, відтепер виробники сільськогосподарської продукції зобов'язані вести облік та реалізовувати зерно виключно за російськими правилами документообігу.

Окупаційна адміністрація запровадила жорсткі вимоги до оформлення документації, а за будь-які порушення погрожує значними штрафами або навіть конфіскацією врожаю.

У Центрі національного спротиву зазначають, що такі дії є черговим інструментом економічного тиску на місцевих фермерів.

Серед нових вимог окупаційної влади:

  • примусовий перехід на російські правила обліку та реалізації зерна;
  • жорсткий контроль за оформленням документації;
  • великі штрафи за найменші порушення;
  • загроза конфіскації зерна як спосіб тиску на аграріїв.
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