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Сили оборони: ворог активізує бойові дії на Донеччині, щоб просунутися у напрямку Добропілля

Росія готує новий наступ на Покровському напрямку у бік Добропілля.

Сили оборони: ворог активізує бойові дії на Донеччині, щоб просунутися у напрямку Добропілля
Українська артилерія, ілюстративне фото
Фото: 26 ОАБр

Російські війська продовжують підготовку до активізації наступальних дій на Покровському напрямку, щоб просунутися у напрямку Добропілля. 

Про це повідомили у 4-й бригаді оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

За даними військових, противник активно проводить аеророзвідку та намагається розміновувати маршрути для подальшого просування штурмових груп.

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У бригаді зазначили, що росіяни планують активно використовувати квадроцикли та мотоцикли під час атак.

"Загарбники активно ведуть аеророзвідку та намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. Саме використання цієї техніки, ймовірно, стане одним із основних способів, які ворог застосовуватиме для спроб прориву нашої оборони", – йдеться у повідомленні.

Попри постійні штурмові дії, російським військам не вдається досягти поставлених цілей. У бригаді наголошують, що українські захисники своєчасно виявляють противника та знищують його ще на підступах до своїх позицій.

За словами військових, головною метою окупантів залишається просування у напрямку Добропілля, однак реалізувати цей задум їм поки не вдається.

Також у "Рубежі" повідомили, що цього тижня підрозділи бригади брали участь у відбитті масштабного механізованого штурму російських військ. Спільно з бійцями 1-го корпусу НГУ "Азов" та суміжними підрозділами атаку вдалося успішно зірвати.

Українські військові знищили бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72 та іншу техніку російських окупантів.

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