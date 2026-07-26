На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив КАБами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, є загиблий та поранені

Окупанти від ранку атакують місто.

Ворог вдарив КАБами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, є загиблий та поранені
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти вдруге за ранок атакували Запоріжжя. Росіяни вдарили керованими авіабомбами атакували. Унаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог бʼє по обласному центру. Зафіксовано влучання по одному з об’єктів цивільної інфраструктури. Інформація про загиблого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – ідеться у повідомленні.

Ще шість людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі та  навчальний заклад

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies