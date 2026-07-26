Ворог вдарив КАБами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, є загиблий та поранені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські окупанти вдруге за ранок атакували Запоріжжя. Росіяни вдарили керованими авіабомбами атакували. Унаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог бʼє по обласному центру. Зафіксовано влучання по одному з об’єктів цивільної інфраструктури. Інформація про загиблого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – ідеться у повідомленні.

Ще шість людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі та навчальний заклад