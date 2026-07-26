На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок неділі, 26 липня: удари по Харкову, балістика на Київ, майже 260 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 258 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, удар по Кривому Рогу.

Головне за ніч та ранок неділі, 26 липня: удари по Харкову, балістика на Київ, майже 260 боєзіткнень
Наслідки атаки РФ по Києву
Фото: ДСНС України

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 258 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора.

Реклама

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1440 російських окупантів, знищили 9 ворожих танків та 1450 БпЛА оперативно-тактичного рівня. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 438 990 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 26 липня армія Росії запустила балістичні ракети по Києву. Інформацію про атаку поширили Повітряні сили.

У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів. У Соломʼянському внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови. У Деснянському районі горять автівки та парковці.

Станом на 9:08, за інформацією мера Віталія Кличка, внаслідок атаки на столицю постраждали троє мешканців Києва. Одного з них медики госпіталізували.

26 липня близько 05:50 російські військові завдали удару FPV-дроном на оптоволокні по Шевченківському району м. Харкова. Влучання – в автомобіль хлібокомбінату.

Реклама

Поранення дістав 43-річний водій, його госпіталізовано.

У Слобідському районі Харкова зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Його зруйновано. Загинула людина.

"Наразі 12 постраждалих в Слобідському районі Харкова. За уточненою інформацією, у 75-річної та 42-річної жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також з таким діагнозом - 62-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Уранці 26 липня російські окупанти атакували Кривий Ріг.

Пожежа виникла у торгівельному центрі. Більше інформації – в новині.

Сили ППО ЗСУ знищили 5 із 7 балістичних ракет, одну авіаракету Х-59 та 104 із 136 ударних БпЛА, які РФ запустила уночі по Україні.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies