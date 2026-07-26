Головне за ніч та ранок неділі, 26 липня: удари по Харкову, балістика на Київ, майже 260 боєзіткнень

Нічна повітряна атака , 258 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, удар по Кривому Рогу.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 258 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора.

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Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1440 російських окупантів, знищили 9 ворожих танків та 1450 БпЛА оперативно-тактичного рівня. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 438 990 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 26 липня армія Росії запустила балістичні ракети по Києву. Інформацію про атаку поширили Повітряні сили.

У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів. У Соломʼянському внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови. У Деснянському районі горять автівки та парковці.

Станом на 9:08, за інформацією мера Віталія Кличка, внаслідок атаки на столицю постраждали троє мешканців Києва. Одного з них медики госпіталізували.

26 липня близько 05:50 російські військові завдали удару FPV-дроном на оптоволокні по Шевченківському району м. Харкова. Влучання – в автомобіль хлібокомбінату.

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Поранення дістав 43-річний водій, його госпіталізовано.

У Слобідському районі Харкова зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Його зруйновано. Загинула людина.

"Наразі 12 постраждалих в Слобідському районі Харкова. За уточненою інформацією, у 75-річної та 42-річної жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також з таким діагнозом - 62-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Уранці 26 липня російські окупанти атакували Кривий Ріг.

Пожежа виникла у торгівельному центрі. Більше інформації – в новині.

Сили ППО ЗСУ знищили 5 із 7 балістичних ракет, одну авіаракету Х-59 та 104 із 136 ударних БпЛА, які РФ запустила уночі по Україні.

Докладніше – в новині.

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