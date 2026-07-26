Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові російські дрони атакували авто та житловий будинок, є жертви та поранені

Унаслідок атак по Слобідському району є загиблий та поранені.

У Харкові російські дрони атакували авто та житловий будинок, є жертви та поранені
російський FPV-дрон атакував авто хлібокомбінату
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни атакували FPV-дроном автомобіль у Харкові, постраждалого водія госпіталізували.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 26 липня близько 05:50 російські військові завдали удару FPV-дроном на оптоволокні по Шевченківському району м. Харкова.

Реклама

Влучання – в автомобіль хлібокомбінату.

Поранення дістав 43-річний водій, його госпіталізовано та надається необхідна медична допомога.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворожий удар зафіксовано в Слобідському районі Харкова. Влучання є у приватний житловий будинок. Його зруйновано. 

Загинула людина.

"Девʼятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок "прильоту" в Слобідському районі.

Усі знаходяться під наглядом лікарів", – ідеться у повідомленні.

На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС на бригади екстреної медичної допомоги.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies