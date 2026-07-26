У Харкові російські дрони атакували авто та житловий будинок, є жертви та поранені

Унаслідок атак по Слобідському району є загиблий та поранені.

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Росіяни атакували FPV-дроном автомобіль у Харкові, постраждалого водія госпіталізували.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 26 липня близько 05:50 російські військові завдали удару FPV-дроном на оптоволокні по Шевченківському району м. Харкова.

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Влучання – в автомобіль хлібокомбінату.

Поранення дістав 43-річний водій, його госпіталізовано та надається необхідна медична допомога.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворожий удар зафіксовано в Слобідському районі Харкова. Влучання є у приватний житловий будинок. Його зруйновано.

Загинула людина.

"Девʼятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок "прильоту" в Слобідському районі.

Усі знаходяться під наглядом лікарів", – ідеться у повідомленні.

На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС на бригади екстреної медичної допомоги.