Росія атакувала Київ балістичними ракетами

Уночі 26 липня армія Росії запустила балістичні ракети по Києву. Інформацію про атаку поширили Повітряні сили.

Ракети рухалися через Чернігівську область. Згодом мер міста повідомив про наслідки атаки.

У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів. У Соломʼянському внаслідок падіння уламків загоряння на території нежитлової забудови. У Деснянському районі горять автівки та парковці.

Екстрені служби прямують на місця.

Після першої хвилі атаки ворог здійснив другу серію пусків.

Попередню балістичну атаку по столичному регіону ворог провів у пʼятницю вдень. Тоді внаслідок ударів по приватному полігону з виставкою озброєння загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. Пошкоджень зазнали понад 25 приватних будинків і 44 машини.