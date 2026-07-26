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Росія атакувала Київ балістичними ракетами

Ворог запустив одразу декілька засобів ураження.

Росія атакувала Київ балістичними ракетами
Пуск ракети ППО MIM-104 Patriot (ілюстративне)
Фото: Bernd vdB /Wiki

Уночі 26 липня армія Росії запустила балістичні ракети по Києву. Інформацію про атаку поширили Повітряні сили.

Ракети рухалися через Чернігівську область. Згодом мер міста повідомив про наслідки атаки.

У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів. У Соломʼянському внаслідок падіння уламків загоряння на території нежитлової забудови. У Деснянському районі горять автівки та парковці.

Екстрені служби прямують на місця.

Після першої хвилі атаки ворог здійснив другу серію пусків. 

Попередню балістичну атаку по столичному регіону ворог провів у пʼятницю вдень. Тоді внаслідок ударів по приватному полігону з виставкою озброєння загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. Пошкоджень зазнали понад 25 приватних будинків і 44 машини.

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