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Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: горить ТРЦ (доповнено)

Інформація про постраждалих уточнюється.

Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: горить ТРЦ (доповнено)
Росіяни завдали удару по Криому Рогу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уранці 26 липня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Пожежа виникла у торгівельному центрі. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Зайнялася пожежа у торгівельному центрі. Інформація про постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що пожежу у торговельному центрі вже локалізували, рятувальники продовжують її гасити. При цьому міський водоканал та інші комунальні підприємства забезпечують безперебійний підвоз води.

Також він підтвердив, що даних про постраждалих наразі немає.

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